Что ждет всех знаков зодиака в личной жизни — подскажут звезды. А чтобы не наделать глупостей и ошибок, читайте любовный гороскоп на ноябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ!

Овен

В любви вы получите благословение от звезд. Новый партнер сделает счастливыми одиночек, а люди в паре смогут ощутить заново вкус страсти, близости, нежности. С 15 ноября существует риск стресса в отношениях: дайте душе пространство и позвольте разуму подталкивать на некоторые поступки.

Телец

В ноябре в любовных делах будет все словно в романтическом кино. С 12 числа вы убедитесь в честности и чистых намерениях вашей второй половины. А вот одинокие представители знака будут посещать захватывающие встречи. Быть может, они приведут к созданию семьи. Но только если вы правильно расставите приоритеты.

Близнецы

В первые три недели ноября у вас могут возникнуть проблемы в личной жизни. Если вы хотите получить максимальную отдачу от партнера, вам следует провести с ним побольше времени без гаджетов и вне шумных компаний. Сейчас есть возможность наладить контакты и спасти эту историю любви. Научитесь слушать и слышать.

Рак

В первые дни ноября у вас возникнет слабость. Не просите сейчас больше от второй половины, чем вам нужно! Будьте милы и обходительны. С 22 ноября у вас будет затишье. Все наладится или вовсе сойдет на нет. Но чтобы избежать потерь, постарайтесь не провоцировать конфликты и ссоры на ровном месте.

Лев

Львы стали максимально привлекательны. Вы неотразимы! Ноябрь — это лучшее время, чтобы получить желаемое. Много представителей противоположного пола будут рады побороться ваше сердце. Однако звёзды предупреждают, что первое впечатление будет обманчивым. Смотрите в оба, чтобы не обжечься и не сделать себе же больно.

Дева

До 20 ноября у Дев возникнет разочарование. Но вы с ним справитесь, ведь вас будет поддерживать очень важный человек. Обратите свое внимание на него. Это напомнит волшебный любовный напиток. Сначала вы утолите свои потребности во внимании, а после можете влюбиться на всю жизнь.

Весы

В ноябре вы найдете правильное сочетание преданности и независимости. Новая любовь напомнит лучший романтический фильм. И верьте звездам, они вас не обманывают. Партнер настроен серьезно и готов на все, даже идти на уступки. Поэтому вам легко будет совмещать личную жизнь и работу.

Скорпион

С 15 ноября в вашей жизни ожидаются настоящие перемены. Одинокие Скорпионы неожиданно встретят интересных людей, которые, в свою очередь, проявят к вам большой интерес. А вот у семейных представителей знака есть время друг для друга! Воспользуйтесь им.

Стрелец

До 20 ноября звезды будут расположены так, что жизнь исполнит ваше самое большое желание любви. Если у вас уже есть кандидат мечты, любовь с ним станет еще красивее. К сожалению, 21 числа может произойти большой скандал, который все сведет на нет. Будьте внимательными и тактичными.

Козерог

Ваша тоска по любви и старым отношениям не покидают ваше сердце. Но Козерогам необходимо оставаться хладнокровными и заниматься собой. В ноябре вам не стоит предпринимать каких-либо действий в личной жизни. Поэтому не ведитесь на сказки со стороны противоположного пола.

Водолей

Водолеи, вы должны больше прислушиваться к своим чувствам и позволить близости овладеть всей ситуацией. Поверьте, много размышлений на тему личной жизни — это не работа над отношениями. Доверьтесь сердцу, оно говорит правду.

Рыбы

Для Рыб ноябрь будет максимально романтичным. Вы готовы на создание семьи, но сомневаетесь в ответе партнера. Звезды рекомендуют начинать больше говорить о семье, будущем, прощупывать почву. Более того, давайте второй половине понять, что вы любите без памяти. Ведь оно так и есть!

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