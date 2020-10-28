Гороскоп на 29 октября 2020 года
Гороскоп на 29 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен посвятить время семье, а кому нужно быть поувереннее? Читайте гороскоп на 29 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Все будут обращаться к вам за помощью. Постарайтесь услышать каждого , но не усложняйте себе жизнь и не делайте работу за других. Больше думайте о себе.
Телец
Посвятите день творчеству. В этом вы находите утешение и вдохновение. Отложите рутинную работу и больше отдыхайте.
Близнецы
Посвятите день решению сложных задач. Не бойтесь обращаться за помощью. Вечер проведите в кругу семьи.
Рак
Ракам стоит сдерживать желание взяться за все задания мира, ведь лучше отдать предпочтение размеренному ритму.
Лев
У вас очень много амбиций и, как ни странно, вам все удастся. Больше веры и меньше разговоров. Начинается новая жизнь.
Дева
Вам стоит обратить особое внимание на свой внешний вид и здоровье. Помните, работа будет всегда, а вот от отдыха отказываться не стоит.
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Весы
День лучше провести в размышлениях о завтрашнем дне. Пришло время строить планы и продумывать их реализацию.
Скорпион
Ваша эмоциональность вам мешает. Постарайтесь сдерживаться и не нападать на окружающих. Это только ваши проблемы, не стоит срывать злость на других.
Стрелец
Вы очень мало времени уделяете своей семье. Помните: близкие нуждаются в вас. Поэтому отложите всю работу и проведите время с родными.
Козерог
Прекрасный день для реализации задуманного. Выше, быстрее, сильнее! Это сегодня о вас. С чем звезды вас и поздравляют.
Водолей
Вы в полной мере сможете ощутить счастье, если не будете заморачиваться по пустякам. Ну и что, что колесо пробито. Главное, что все здоровы. Это ли не счастье!
Рыбы
Рыбам точно не будет лишней порция уверенности, ведь вам удастся приблизиться к своей мечте. Поэтому двигайтесь вперед и не бойтесь препятствий.
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