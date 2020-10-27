Средство для умывания своими руками: простой рецепт
Как сделать полезное и недорогое средство для умывания своими руками? Оказывается, это совсем просто! Читайте рецепт у нас в материале.
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Для того, чтобы ваша кожа была увлажненной и здоровой, не обязательно покупать дорогие магазинные средства. Вы можете легко и просто сделать гель для умывания в домашних условиях. Одним из самых эффективных рецептов сегодня мы поделимся с вами. Для него пригодятся всего 2 составляющих – овсяные хлопья и вода. Немного свободного времени, и бьюти-средство готово.
Пошаговый рецепт средства для умывания:
- На 1 литр емкости (предпочтительно взять банку) засыпаем овсяные хлопья ровно до середины.
- Заливаем хлопья до края теплой кипяченой водой.
- Тщательно перемешиваем, накрываем баночку и оставляем на сутки.
- На следующее утро необходимо отфильтровать через сито и марлю кашу с водой, тщательно выжимаем узелок, в котором остались хлопья.
- Жмых выбрасываем, а полученную жидкость оставляем отстаиваться еще на сутки.
- Чистую и прозрачную воду, которая останется сверху, удаляем шприцем или ложечкой.
- Оставшийся осадок – наше чудо-средство.
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Храните гель для умывания лица в холодильнике или прохладном месте. Также жидкость можно залить в кубики для льда, протирая им лицо.
Теперь вы знаете, как сделать средство для умывания лица в домашних условиях. Наслаждайтесь полученным результатом!