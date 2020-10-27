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Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 года

27.10.2020

Осенний период всегда отличается начинаниями, изменениями и особыми теплыми красками. Безусловно, помимо теплого длинного пальто хочется обновить стрижку и прибавить насыщенности цвету волос. В какой день можно смело приступить к смене имиджа — узнайте в лунном календаре стрижек на октябрь 2020 года. 

Благоприятные дни для стрижки волос в октябре 2020 года:

4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 и 24 октября.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой

Неблагоприятные дни для стрижки волос в октябре 2020 года:

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 октября.

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