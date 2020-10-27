Гороскоп на 28 октября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака в среду? Кто должен посвятить время своей семье, а кому стоит с осторожностью воспринимать чужие советы? Читайте гороскоп на 28 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день, чтобы провести работу над ошибками. Да, признавать свою вину сложно, но это необходимо.

Телец

Ваш потенциал на нуле. Вы немного устали. Звезды рекомендуют отложить дела и заняться своим здоровьем. Как физическим, так и душевным.

Близнецы

Вам нужно уделить время второй половинке. Небольшой сюрприз сможет внести в ваши отношения изюминку и огонек.

Рак

Вы слишком много работаете. В погоне за деньгами вы можете упустить важные вещи. Проведите время с семьей. Они нуждаются в вас.

Лев

Вам стоит быть очень внимательным. Есть шанс упустить выгодную сделку. Прислушивайтесь к мнению более опытных людей.

Дева

Опасный день. Есть шанс попасть под дурное влияние и наделать много ошибок. Для того, чтобы избежать неприятностей, прислушайтесь к совету близкого человека.

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Весы

Вы целиком и полностью поглощены работой. За всеми делами совсем не замечаете, что оставили любимого человека одного. Это может привести к скандалам.

Скорпион

Возможно, вам все-таки придется немного изменить свои планы и общую стратегию действий. Однако при правильно расставленных приоритетах так будет даже лучше.

Стрелец

Сложный день. Могут следовать неприятности за неприятностями. Однако звёзды предупреждают: все мгновенно может разрешиться. Так что не волнуйтесь.

Козерог

В попытке доказать свою правоту вы можете сильно обидеть коллег. Не стоит распыляться и с пеной у рта высказывать свое мнение.

Водолей

Сложный день. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Однако звёзды советуют не драматизировать и спокойно принимать информацию.

Рыбы

Критический день. Новые знакомства нежелательны. Вероятно негативное влияние посторонних, которое может привести к финансовым потерям или отрицательно сказаться на личной жизни.

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