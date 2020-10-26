Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Мода 2020: какие цвета в тренде этой осенью

26.10.2020

Осень — пора, когда каждая модница может позволить себе экспериментировать с образом, многослойностью и комбинированием стилей, так называемой эклектикой. Погода дает возможность легко сочетать платья и сапоги, пальто и лодочки, брюки и топы. Но важно знать, какие оттенки будут гармонично смотреться осенью 2020 года. Какой цвет занимает первую позицию сезона и всегда будет беспроигрышным вариантом? Читайте в нашем материале, какие цвета в тренде осенью 2020.  

Начнем сразу с цветов, которые осенью 2020 привлекут внимание даже самых избалованных метров моды. Согласно исследованию Института цвета Panton (Pantone Color Institute), в палитру вошли 10 основных оттенков, которые в полной мере передают атмосферу золотой поры года. 

  • Amberglow — янтарно-оранжевый
  • Samba — приглушенный красный
  • Sandstone — песочный
  • Classic Blue — классический синий
  • Green Sheen — желто-лаймовый
  • Rose Tan — розовый загар
  • Ultramarine Green — ультрамариновый зеленый
  • Fired Brick — кирпичный
  • Peach Nougat — нюдово-розовый
  • Magenta Purple — пурпурно-фиолетовый

Больше по теме: Маникюр на осень 2020: тренды модного осеннего маникюра

На первый взгляд может показаться, что все и так давно понятно: летом носим зеленый, а осенью — оранжевый. Все как у природы. И отчасти вы будете правы. Ведь каждый новый цикл моды диктует основное правило — натуральность. Вы должны гармонично вписываться в среду, в которой уверенно будете шагать по своим делам или не спеша прогуливаться с подругой. Гармония и целостность картины — вот что должно получаться в итоге, когда вы окажетесь в окружении золотой листвы. Поэтому алгоритм довольно прост: ориентируемся на оранжевые, красные и коричневые тона, разбавляя их классическим синим и нежно-розовым цветом.

Цвета в тренде осенью 2020:

Янтарно-оранжевый

Приглушенный красный

Песочный

Классический синий

Желто-лаймовый

Розовый загар

Ультрамариновый зеленый

Кирпичный

Нюдово-розовый

Пурпурно-фиолетовый

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить