Гороскоп на 27 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто может получить приятный бонус на работе, а кому стоит поговорить начистоту с любимым человеком? Читайте гороскоп на 27 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Удачный день, чтобы проявить свою креативность. Правда, окружающие не всегда смогут понять, зачем вы поступаете именно так, но разве для вас важно их мнение?

Телец

Прекрасный день для начала новой жизни. Будьте смелее. Пришло время кардинальных перемен. Но они возможны только в том случае, если вы не будете сидеть сложа руки.

Близнецы

Начальство будет ждать от вас решительных действий. Постарайтесь завершить все задачи в срок и не откладывать их на завтра. Думайте не только о своих интересах.

Рак

Удача на вашей стороне. Получится воплотить в реальность все задуманные планы. Вы легко обойдете конкурентов и получите прибыль. Главное, грамотно ею распорядиться.

Лев

Прекрасный день, чтобы поучиться чему-то новому. В будущем это вам пригодится. Отношения с любимым человеком улучшаться, если вы перестанете думать только о себе.

Дева

День подходит для работы с документами. Что касается личной жизни, то пришло время проявить инициативу и озвучить свои ожидания.

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Весы

Удачный день для карьерного роста. Однако в отношениях с любимым человеком могут возникнуть трудности. Постарайтесь проявить как можно больше понимания. Иногда вашей половинке нужна поддержка.

Скорпион

День, когда нужно потуже затянуть пояса и отказаться от лишних трат. Постарайтесь ограничить общение с незнакомыми людьми и откажитесь от посещения людных мест.

Стрелец

Вас ожидает сложный день. Получить все, что хочется, не выйдет. Вероятно, из-за резко изменившихся обстоятельств, которые от вас не зависят, реализовать задуманное не удастся.

Козерог

Вы слишком эмоционально относитесь к разговорам знакомых. Не вступайте в споры. Это бессмысленно. Только настроение себе испортите.

Водолей

Прекрасный день, чтобы наладить отношения с любимым человеком. Вам нужно поговорить по душам и честно рассказать о своих желаниях.

Рыбы

Удачный день. Сегодня вы можете неожиданно получить приятное известие или бонус. Начальство вами довольно. А вот о здоровье стоит позаботиться.

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