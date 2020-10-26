Домашние бургеры: топ-5 рецептов от участников «МастерШеф»
26.10.2020
Топ-5 несложных рецептов бургеров помогут вам удивить своих близких популярным блюдом. Секреты приготовления домашних бургеров от участников «МастерШеф» найдете в материале.
Чизбургер
Ингредиенты:
- Говядина – 500 г
- Масло – 50 г
- Соль – 7 г
- Специи (на ваш вкус) – 7 г
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Салат (зелёный) – 4 листа
- Помидоры – 4 кусочка
- Солёный огурец – 4 шт.
- Лук (красный) – 4 колечка
- Соус (майонез домашний) – ½ стакана
- Соус (кетчуп и горчица) – по 1 ст. л.
- Хлеб – 4 шт.
- Соус (вустерширский) – по вкусу
- Уксус яблочный – по вкусу
- Сыр – 4 ломтика
Приготовление:
- Приготовить соус. Смешать майонез, кетчуп, горчицу, вустерширский соус, яблочный уксус и молотый перец в блендере.
- Мясо и жир нарезать, добавить соль и приправы, прокрутить через мясорубку. Фарш не мять! Закрыть плёнкой миску с фаршем, и поставить в холодильник на час.
- Нагреть сковороду, налить в неё растительное масло и дождаться, пока масло не станет дымить. Взять 130 граммов охлаждённого фарша, придать ему форму котлеты и выложить на сковороду. Обжаривать с каждой стороны по 4—5 минут до тех пор, пока котлета не станет румяной. Когда она будет готова, положить на неё кусочек сыра.
- Разрезать булку пополам и подсушить её на сковороде или в тостере.
- Можно собирать бургер. На нижнюю часть булки положить лист салата, полить небольшим количеством соуса. Затем выложить котлету с сыром, помидор, лук, солёный огурец и накрыть верхней частью булочки.
Монте-Кристо бургер
Ингредиенты:
- Ветчина (прошутто) – 8 кусочков
- Вино (белое сухое) – ½ стакана
- Сыр твердый – 170 г
- Мука – 2 ст. л.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Булочки для бургера – 4 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Сливки – ½ стакана
- Сахар – ½ стакана
- Ваниль (экстракт) – 1 ч. л.
- Соль – ¼ ч. л.
- Грибы (шампиньоны сушеные, измельченные) – 2 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Перец (молотый чёрный) – 1 ч. л.
- Говядина (говяжий фарш) – 520 г
Приготовление:
- Делаем сырное фондю. Налить вино в разогретую кастрюлю и довести до кипения. Смешать тёртый сыр с мукой и постепенно добавлять его небольшими горстками в кастрюлю. Перемешивать до тех пор, пока сыр полностью не расплавится. Оставить фондю на минимальном огне.
- Готовим чипсы из прошутто. Разогреть духовку до температуры 190°С. Выложить кусочки прошутто на смазанный маслом противень, и держать в духовке 5—6 минут до тех пор, пока они не станут хрустящими.
- Следующий шаг: жареные булочки. В средней ёмкости смешать яйца, сливки, сахар, соль и экстракт ванили. Окунуть в тесто каждую булочку. Разогреть масло в большой кастрюле до 185°C. Опустить булочки в масло примерно на две минуты — в результате они должны стать золотистыми.
- Переходим к котлетам для бургера. Смешать шампиньоны, соль и перец, добавить смесь в говяжий фарш и перемешать. Теперь разделить фарш на четыре равные части и сформировать котлеты. Выложить их на сковороду и готовить на среднем огне до того уровня прожарки, который нужен.
- Собираем бургер. Разрезать булочки пополам и выложить ингредиенты в таком порядке: нижняя часть булочки, котлета, одна столовая ложка сырного фондю, чипсы, верхняя булочка. Посыпать сахарной пудрой и подать с кленовым сиропом.
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Грибной бургер
Ингредиенты:
- Масло (оливковое) – ¼ стакана
- Уксус (бальзамический) – ¼ стакана
- Специи (орегано) – ¼ ч. л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Лук (красный) – 4 колечка
- Грибы (шампиньоны) – 8 шт.
- Хлеб (булочки) – 4 шт.
- Сыр – 4 кусочка
- Салат (зелёный) – 4 листа
Приготовление:
- В отдельной миске взбить масло, уксус, орегано, щепотку соли и перца. Бросить туда шампиньоны и мариновать при комнатной температуре от 30 минут до двух часов.
- Разогреть гриль и выложить на него грибы, маринад не выливать — он ещё понадобится. Прожаривать каждую сторону по пять минут, пока грибы не поджарятся.
- Четыре кусочка красного лука макнуть в оставшийся маринад и выложить на гриль. Готовить с шампиньонами на протяжении 3—4 минут.
- Накрыть четыре шампиньона сыром и ждать, пока он расплавится.
- Соберите бургер в таком порядке: нижняя булочка, лист салата, жареный красный лук, шампиньон с расплавленным сыром, простой шампиньон и верхняя булочка.
Shake shack бургер
Ингредиенты:
- Соус (майонез домашний) – ½ стакана
- Соус (кетчуп и горчица по вкусу) – 1 ст. л.
- Огурец маринованный – 4 шт.
- Специи (чесночный порошок) – ¼ ч. л.
- Специи (паприка) – ¼ ч. л.
- Перец кайенский – щепотка
- Говяжий фарш (филе) – 230 г
- Говяжий фарш (шейка) – 120 г
- Говяжий фарш (грудинка) – 120 г
- Масло подсолнечное – 2 ч. л.
- Булочки для бургера – 4 шт.
- Салат (зелёный) – 4 листа
- Помидоры – 8 кусочков
- Масло (растительное) – ½ ч. л.
- Сыр американский – 4 кусочка
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
- Сделать соус. Смешать майонез, кетчуп, горчицу, чесночный порошок, паприку, кайенский перец в блендере.
- Смешать фарш, после чего разделить его на четыре части и поставить в холодильник на 10 минут.
- Пока котлеты охлаждаются, сделать булочки. Разрезать пополам каждую и смазать маслом. Подрумянить на сковороде.
- Глубокую сковороду разогреть и налить масло. Щедро посыпать котлету солью и перцем, затем положить в сковороду. Использовать плоскую лопатку, чтобы сделать котлету более плоской. Готовить около двух минут, пока не появится золотистая корочка. Положить на мясо по ломтику сыра и дождаться, пока он не расплавится. После убрать котлеты с огня.
- Складываем бургер. На нижнюю булочку положить котлету с сыром, два кусочка помидора и лист салата. Смазать верхнюю булочку соусом и накрыть ею бургер.
Гавайский бургер
Ингредиенты:
- Соус (соевый) – 150 мл
- Уксус (винный) – 1 ст. л.
- Имбирь (сушёный) – 2 ч. л.
- Чеснок – 2 ч. л.
- Сахар (тростниковый) – 8—10 кубиков
- Мёд – 1 ст. л.
- Вода – ¼ стакана
- Масло (растительное) – 1 ч. л.
- Ананас – 2 колечка
- Говядина (котлета из говяжьего фарша) – 130 г
- Сыр (швейцарский) – 1 кусочек
- Хлеб (булочка для бургера) – 1 шт.
- Майонез – ½ ст. л.
- Салат (зелёный) – 1 лист
- Лук – 1 колечко
- Помидоры – 1 кусочек
Приготовление:
- Сделать соус терияки. В небольшой кастрюле смешать соевый соус, винный уксус, имбирь, чеснок, сахар, мёд, воду и масло и варить на слабом огне в течение 5—6 минут, пока мёд с сахаром полностью не растворятся.
- Разогреть сковороду на среднем огне и растопить на ней растительное масло. Выложить нарезанные кольца ананаса и обжаривать в течение пяти минут с каждой стороны. Приправить котлету на вкус и выложить её в сковороду, готовить на сильном огне. Обжаривать минуты 2—3 до тех пор, пока сок не начнёт собираться на верхней части котлеты.
- Перевернуть и следить, чтобы котлета оставалась сочной. Положить сверху сыр и дождаться, пока он расплавится. Жарить мясо ещё 2—3 минуты.
- Положить на котлеты по ломтику ананаса.
- Пока готовится котлета, подготовить булочки. Выложить их на смазанную маслом сковороду и подрумянивать 2—3 минуты. Затем снять булочки с огня и смазать мякоть тонким слоем майонеза.
- Собираем бургер. На нижнюю булочку положить лист салата, лук, помидор и котлету с сыром и ананасами. Выложить соус терияки и накрыть верхней булочкой.
Приятного аппетита!
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