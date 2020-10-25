Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года расскажет вам, что стоит сделать для того, чтобы неделя стала благоприятной для любых начинаний. Следуйте советам астрологов, они подскажут вам верное направление.

Овен

Если что-то не было сделано на прошлой неделе, сейчас самое время взяться за это. На этой неделе вы будете в хорошем настроении. Любимый человек поддерживает вас, и вы успешно продвигаетесь в своих проектах. Также будет время сделать что-нибудь хорошее для себя. В конце недели вы получите разъяснения по конкретному вопросу.

Телец

В любви точно будет над чем поработать. Однако по итогу недели кризис наконец-то можно преодолеть. С пятницы вы будете точно знать, кто честен с вами, а кто нет. Более того, вы будете излучать столько уверенности и очарования, что никто не посмеет вас больше обижать.

Близнецы

Вы начинаете эту неделю с оптимизма. Делайте то, что вам нравится, и забудьте о своих денежных заботах. Теперь у вас есть четкое представление о том, кто готов вас поддержать на сто процентов. Сделайте шаг навстречу мечте, ведь у вас такая поддержка. И не позволяйте никому сломить себя!

Рак

В вашу жизнь придут люди, которые могут волновать и вдохновлять. Эта неделя также хороша для налаживания дружеских отношений. У вас появится правильное представление о том, как выстраивать взаимоотношения с важным и желанным человеком. Поэтому будьте готовы к влюбленности.

Лев

Даже если вы очень заняты и иногда не знаете, где находится ваша голова, вам не о чем беспокоиться. Вы не только почувствуете себя сильным, но и смелым. Теперь вы можете принимать вызовы и справляться с не менее трудными ситуациями. Но будьте осторожны: в восторге от своей силы и энергии даже вы можете сокрушить себя.

Дева

Начиная со вторника вы будете склонны критически смотреть на свое состояние. Не анализируйте слишком много. Это грозит затяжной депрессией. Всю неделю старайтесь избегать конфликтов или ссор. Ваша аура, как хрусталь. Может быстро разрушиться.

Весы

Весы покажут на что они способны. С понедельника вы начнете решать непростые задачи и реализовывать прибыльный проект. Вы также на стороне выигрыша во всем, что касается денег и финансов. Поэтому не упускайте возможность рискнуть или довериться своей интуиции. Соглашайтесь на перспективные проекты. Вы точно с ними справитесь.

Скорпион

Эта неделя хранит для вас много положительной энергии. Вы поймете, что действительно важно для вас, а также, кто не должен играть никакой роли в вашей жизни. Вы можете добиться успеха и найти чувственность и любовь. Но не забывайте: звезды могут только дать возможности, а вы должны сами ими воспользоваться.

Стрелец

Звезды гарантируют, что вы добьетесь успеха в том, что намеревались сделать, несмотря на несколько неисправностей. Новые контакты также будут вам интересны. С пятницы вы должны быть осторожны. День может закончится слезами и разочарованием.

Козерог

Козероги, под такими звездами можно расслабиться. Вас окружают добрые люди и много любви. Наслаждайтесь этим! В конце концов, работа дает вам ощущение, что все в полном порядке. Если вы будете целенаправленно стараться избегать стрессовых ситуаций, ваша творческая сторона может развиваться очень хорошо.

Водолей

Похоже, у вас много работы, но вы полны сил и предприимчивости. Отдых? Это не про вас! С пятницы быт будет обременять вас мрачными мыслями. Такое ощущение, что в личной жизни не все идет хорошо. Знайте, вы все ближе и ближе к истине. Но есть и плюсы. На этой неделе вы можете быстро приспособиться к новым обстоятельствам и стремиться к переменам.

Рыбы

С пятницы все звезды пробудят в вас положительные качества, а отрицательные — ослабят. Другими словами: вы будете хорошо восприняты другими людьми и, соответственно, добьетесь успеха. Используйте эту силу соответствующим образом. В личной жизни придется доказать, что вас нужны эти отношения. Иначе рискуете все потерять.

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