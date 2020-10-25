Гороскоп на 26 октября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому стоит урезать свои траты, а кого ждет приятное знакомство? Читайте гороскоп на 26 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вероятно, вам нужно пересмотреть свои траты. Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы. А это может обусловить потребность в дополнительном заработке.

Телец

Скорее всего вас ждет не очень приятный, но важный разговор. Отношения с любимым человеком могут испортиться. Не стоит замалчивать недовольство.

Близнецы

Смело беритесь за новую работу. Сегодня вам удастся решить даже самые сложные задачи. Однако помните и об отдыхе. Он тоже важен.

Рак

Очень насыщенный день. Вы окунетесь в самую гущу событий. Чтобы все получилось, вам нужно собрать все свои силы и не паниковать по пустякам.

Лев

Вероятно, вам предстоит решить очень сложную задачу. Не стоит сомневаться в себе. У вас все получится. Но только в том случае, если вы заручитесь поддержкой более опытных людей.

Дева

Близкие люди будут обращаться к вам за помощью. Постарайтесь услышать каждого, однако не делайте ничего в ущерб себе.

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Весы

У вас очень много планов и идей. И вы все хотите реализовать немедленно. Однако звезды предупреждают: в погоне за двумя зайцами можно не поймать ни одного. Расставьте приоритеты.

Скорпион

Прекрасный день для налаживания контактов и новых приятных знакомств. Есть шанс встретить свою половинку. Тем же, кто в паре, стоит провести время с любимым человеком.

Стрелец

Первую половину дня стоит посвятить решению финансовых вопросов. Однако лучше отказаться от крупных покупок и кредитов. Вечер проведите в тишине.

Козерог

С самого утра возможно возникновение форс-мажорных ситуаций. Не стоит паниковать. Обратитесь за помощью к близким. С их поддержкой вы сможете все.

Водолей

В понедельник вы будете просто нарасхват. Противоположный пол так и мечтает с вами познакомиться. Так не отказывайте. Кто знает, возможно, вы встретите свою судьбу.

Рыбы

Звезды советуют перенести деловые переговоры на другой день. Если есть возможность, лучше отдохните. На работе от вас толку пока что нет.

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