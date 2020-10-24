Гороскоп на 25 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ
Как лучше провести этот день? Что приготовили звезды каждому знаку зодиака? ― Читайте в гороскопе на 25 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
В воскресенье нельзя позволять никому ограничивать вашу личную свободу. Позаботьтесь о спокойных перерывах и релаксе. Возможно, близкий человек пытается с вами поговорить. Обязательно откликнитесь.
Телец
Ваши коммуникативные навыки снова на высоте. Таким образом можно сделать необычное и интересное предложение собеседнику и по-настоящему расположить его к себе.
Близнецы
Близнецы, кто-то может забрать вашу идею. Встреча с кем-то из прошлого может немного вас огорчить, но принесет важные известия.
Рак
Раки, не дайте себя запутать. Смело высказывайте свою позицию. Также будьте осторожны в многолюдных местах, не забывайте о маске и дезинфекции рук.
Лев
Не превращайте чужие проблемы в свои. Ваша солидарность — это ваша визитка и в то же время слабое место. Кто-то из ваших близких доведет вас до кипения. Но проблема скоро разрешится.
Дева
Не все идет так, как вы себе представляли. Вам следует снова отложить необходимую покупку. Также если вы не уверены в своих чувствах, не говорите об этом.
Весы
Весы склонны искать причину своих трудностей в других. Однако помните, что проблемы временны. Уже к вечеру вас ждут финансовые вознаграждения.
Скорпион
Звоните родным. Они могут выслушать и дать совет. Кроме того, позаботьтесь не только о себе, а и о близких. Предложите им свою помощь.
Стрелец
Вы кажетесь чрезвычайно самоуверенным. Не скупитесь на проявление чувств вечером. Осмельтесь заговорить о том, что давно хотели сказать.
Козерог
Если у вас есть лишние деньги, вы можете выгодно вложить их. Вечером вам обязательно стоит принять выгодное предложение. Ваша харизма потрясающая, и она также очарует вашего партнера.
Водолей
Ваше терпение является образцовым. Даже если вы столкнетесь с фактами, от которых станет не по себе, вы быстро возьмете ситуацию под свой контроль.
Рыбы
Рыб ждут перепады настроения. Вы почувствуете смущение и разочарование. Чтобы не сильно огорчаться, поделитесь волнениями со второй половиной. Это определенно поможет.