Топ-3 простых рецептов гуляша из свинины помогут вам удивить своих близких вкусным блюдом. Секреты приготовления свиного гуляша в домашних условиях от участников «МастерШеф» найдете в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Добавить лавровый лист, влить стакан воды комнатной температуры. Дождавшись, когда вода закипит, накрыть крышкой, убавить огонь практически до минимума и тушить 30 минут.

Добавить кетчуп и хорошо перемешать.

Посолить и поперчить по вкусу, всыпать перец горошком, муку, тщательно перемешать и жарить еще около 3 минут.

Добавить к мясу лук, перемешать, убавить огонь до среднего и жарить еще 5–7 минут.

В достаточно глубокой сковороде разогреть растительное масло, выложить кусочки свинины и пожарить на сильном огне до золотистости (около 5 минут).

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Ингредиенты:

Приготовление:

Для соуса к гуляшу добавить сметану, перемешать, добавить муку, помешать и добавить перец по вкусу.

Добавить томаты и воду, тушить около 40 минут.

Лук мелко нарезать, обжарить. Добавить свиной гуляш, затем щепотку соли, жарить всё минут 10.

Ингредиенты:

Приготовление:

Мясо промыть, промокнуть бумажным полотенцем. Мелко нарезать поперек волокон кусочками 1х3 см.

На раскаленную сковороду налить подсолнечное масло и обжарить мясо на сильном огне в течение 2–3 минут до появления золотистой корочки. Мяса на сковороде должно быть столько, чтобы оно лежало в один слой, а между кусочками было небольшое расстояние.

Лук мелко порезать и добавить в мясо, убавив огонь до среднего.

После того, как лук станет прозрачным, развести в стакане кипятка бульон. Залить мясо бульоном.

Накрыть крышкой и оставить тушиться на слабом огне в течение часа.

По мере выкипания жидкости подливать кипяток (сырой холодной водой можно испортить вкус блюда).

За пять минут до готовности добавить специи (например, зиру, лавровый лист, перец горошком и соль), томатную пасту и хорошо перемешать.