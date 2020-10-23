Как правильно распределить свои силы? Кому следует держать свои эмоции под контролем? А кто переполнен положительной энергией? Узнайте в гороскопе на 24 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы чувствуете себя неуверенно. Овнам особенно трудно отказаться от привычного образа жизни. Старые шаблоны мышления следует выбросить за борт прямо сейчас. Психологическое напряжение тоже плохо сказывается на вашем здоровье.

Телец

Негативное мышление и жалость к себе вам точно не помогут. Возьмите свои резервы сил и постарайтесь противостоять вызовам. Приложив много энергии и силы воли, этот период можно легко пережить.

Близнецы

Близнецы, не позволяйте себе вешать нос. Помните, что после дождя всегда светит солнце. Этот день покажется довольно странным и порой негативным. Но к вечеру все наладится, как только переступите порог дома.

Рак

Раки начнут день в хорошем настроении. А все благодаря своей расслабленной и приветливой манере общения. В субботу вам также преподнесут небольшие подарки или сюрпризы. Поэтому используйте день для себя лично, создайте баланс и гармонию вокруг.

Лев

Звезды в субботу благоприятные, и вам дастся все немного легче, чем обычно. Львы смогут быстро выполнить свою работу. Ваше здоровье, кажется, тоже в полном порядке — вы чувствуете себя бодро и заряжено на позитив. Ваши физические возможности просто поражают окружающих. Сегодня вы обязательно станете победителем соревнований, если примите в них участие.

Дева

Девы, вы чувствуете себя слишком слабым. Кажется, организм потерял большое количество витаминов и полезных элементов. Отдохните и останьтесь сегодня дома.

Весы

Постоянный стресс и напряжение сводят вас с ума. Вам заметно сложно принимать решения в данный момент. Кажется, будто у вас под ногами нет твердой почвы. Не принимайте важных решений сегодня.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нравится быть в центре внимания. Это означает, что вы будете постоянно контактировать с новыми людьми, которые вдохновят вас и привнесут новые идеи.

Стрелец

Групповая работа далеко не такая проблемная, как обычно вам кажется, и все дискуссии также могут разрешаться мирным путем. Личная жизнь стабильна и не требует лишних выяснений.

Козерог

Остерегайтесь заявлений, которые поступят от малознакомых людей. Тогда вы сможете пережить этот день без серьезных конфликтов. Не заходите слишком далеко с громкими и эмоциональными дискуссиями.

Водолей

Сегодня вы получите очень дельные советы. Однако не стоит переусердствовать. Ограничьтесь задачами, которые вы можете контролировать. После того, как вы закончите работу, вам следует навести порядок дома. Таким образом вы наведете порядок в голове.

Рыбы

Вы добьетесь того, что намеревались сделать. Кажется, что время бежит в совершенно другом ритме. Будьте осторожны, чтобы не поддаться лжи или дезинформации. Лучше все перепроверяйте.

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