Гороскоп на 23 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ
Что приготовил новый день? На что обратить внимание каждому знаку зодиака? Узнайте подробный гороскоп на 23 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Пятница сулит волнения и недовольства. Это может повлиять на вашу семейную жизнь, а также на ваше положение на работе. Но чтобы не навредить себе, лучше сосредоточиться на своих обязанностях и не портить день другим. Завтра мир снова будет выглядеть совершенно иначе.
Телец
Вы захотите немного отступить от споров и спокойно отдохнуть. Это поможет вам наполниться новой энергией, которой сможете распорядиться к концу дня очень удачно и выгодно.
Близнецы
Переговоры и встречи будут чрезвычайно успешны. Высока вероятность того, что вы достигнете своих целей. Ваша дипломатичная и уверенная манера поведения будут способствовать этому.
Рак
Осмельтесь сделать первый шаг и воспользуйтесь возможностью раскрыть свои чувства. Одинокие люди точно найдут партнера. А Раки, которые в паре, укрепят свою любовь.
Лев
Вы переносите свое внутреннее напряжение от работы в свою личную жизнь. Не можете действительно расслабиться. Из-за этого возникают конфликты с любимым человеком. Пора сделать перерыв и по-настоящему отвлечься от дел.
Дева
Вам нравится обращать внимание на общий внешний вид. Но вы должны судить о людях не только по их макияжу и стилю, а давать им возможность проявить себя. Этот день может открыть глаза на новых грамотных специалистов.
Весы
Весы, ваши новые планы и проекты должны реализовываться. Особенно в личной жизни. Помните, что можете рассчитывать на помощь семьи и друзей. Позвоните им и поделитесь своими переживаниями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам будет сложно самоутвердиться и проявить боевой дух. Более того, вы уязвимы, поэтому вас могут атаковать. Постарайтесь собраться и постоять за себя. Звезды сулят настоящее противостояние с недоброжелателями.
Стрелец
Стрельцов ждут сюрпризы и приятные новости. Целый день пройдет в гармонии и комфорте. Ваши планы, к которым вы относились немного скептически, могут начать реализовываться именно сегодня.
Козерог
Постарайтесь обойтись без споров. Есть вероятность того, что день может закончиться большим скандалом с близким человеком. Чтобы этого избежать, начните утро с бега или зарядки. Таким образом вы сбросите негативную энергию.
Водолей
Харизма Водолеев очаровывает всех вокруг. В основе этого лежат здоровое тело и ясный ум. Вы накопили много энергии за последнее время и полны уверенности и мотивации. Но воспользуйтесь ею правильно. Например, уделите время семье и просмотру любимого кино.
Рыбы
Сегодня каждый может почувствовать перепады вашего настроения. Как только вы ощутите внутреннее беспокойство, рекомендуется спокойная прогулка, но главное — в одиночестве. Пора разложить все мысли по полочкам.