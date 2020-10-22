Что приготовил новый день? На что обратить внимание каждому знаку зодиака? Узнайте подробный гороскоп на 23 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Пятница сулит волнения и недовольства. Это может повлиять на вашу семейную жизнь, а также на ваше положение на работе. Но чтобы не навредить себе, лучше сосредоточиться на своих обязанностях и не портить день другим. Завтра мир снова будет выглядеть совершенно иначе.

Телец

Вы захотите немного отступить от споров и спокойно отдохнуть. Это поможет вам наполниться новой энергией, которой сможете распорядиться к концу дня очень удачно и выгодно.

Близнецы

Переговоры и встречи будут чрезвычайно успешны. Высока вероятность того, что вы достигнете своих целей. Ваша дипломатичная и уверенная манера поведения будут способствовать этому.

Рак

Осмельтесь сделать первый шаг и воспользуйтесь возможностью раскрыть свои чувства. Одинокие люди точно найдут партнера. А Раки, которые в паре, укрепят свою любовь.

Лев

Вы переносите свое внутреннее напряжение от работы в свою личную жизнь. Не можете действительно расслабиться. Из-за этого возникают конфликты с любимым человеком. Пора сделать перерыв и по-настоящему отвлечься от дел.

Дева

Вам нравится обращать внимание на общий внешний вид. Но вы должны судить о людях не только по их макияжу и стилю, а давать им возможность проявить себя. Этот день может открыть глаза на новых грамотных специалистов.

Весы

Весы, ваши новые планы и проекты должны реализовываться. Особенно в личной жизни. Помните, что можете рассчитывать на помощь семьи и друзей. Позвоните им и поделитесь своими переживаниями.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет сложно самоутвердиться и проявить боевой дух. Более того, вы уязвимы, поэтому вас могут атаковать. Постарайтесь собраться и постоять за себя. Звезды сулят настоящее противостояние с недоброжелателями.

Стрелец

Стрельцов ждут сюрпризы и приятные новости. Целый день пройдет в гармонии и комфорте. Ваши планы, к которым вы относились немного скептически, могут начать реализовываться именно сегодня.

Козерог

Постарайтесь обойтись без споров. Есть вероятность того, что день может закончиться большим скандалом с близким человеком. Чтобы этого избежать, начните утро с бега или зарядки. Таким образом вы сбросите негативную энергию.

Водолей

Харизма Водолеев очаровывает всех вокруг. В основе этого лежат здоровое тело и ясный ум. Вы накопили много энергии за последнее время и полны уверенности и мотивации. Но воспользуйтесь ею правильно. Например, уделите время семье и просмотру любимого кино.

Рыбы

Сегодня каждый может почувствовать перепады вашего настроения. Как только вы ощутите внутреннее беспокойство, рекомендуется спокойная прогулка, но главное — в одиночестве. Пора разложить все мысли по полочкам.

Читайте нас также в Viber и Telegram