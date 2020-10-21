В Киеве насчитывается 100 музеев. И каждый из них интереснее предыдущего! Для того, чтобы вы были в курсе культурной жизни столицы, редакция сайта STB.UA сделала подборку платных и бесплатных музеев Киева, посетив которые, вы проведете время не только интересно, но и с пользой.

Бесплатные музеи Киева

PinchukArtCentre

Адрес: ул. Бассейная, 2

Время работы: вторник – воскресенье с 12:00 до 21:00, понедельник – выходной

Когда: ежедневно

PinchukArtCentre – место, которое должен посетить каждый киевлянин. Музей современного искусства расположился в самом центре города. Его экспозиции постоянно меняются. Иногда они могут шокировать посетителей, иногда – удивлять, а иногда – приводить в полный восторг. На верхнем этаже располагается One Love Coffee, откуда открывается шикарная панорама на город.

Национальный музей истории Украины

Адрес: ул. Владимирская, 2

Время работы: 10.00–18.00

Когда: последний понедельник каждого месяца

Экспозиция музея отражает исторический процесс развития общества на территории Украины от зарождения трипольской культуры до сегодня. У вас есть возможность увидеть многочисленные археологические коллекции, оружие, памятки этнографии, изделия из стекла, мрамора, живопись, графику, скульптуры и т. д.

Национальный музей литературы Украины

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 11

Время работы: 09.00–17.00

Когда: последняя среда месяца

В арсенале музея представлено около 5 тысяч экспонатов, среди которых уникальные книги всех времен Украины. Первая печатная книга «Апостол» Ивана Федорова, рукописи, первопечатные издания, личные пожитки писателей, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Если вы увлекаетесь украинской литературой и ее историей, вы просто обязаны посетить это место.

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Музей гетманства

Адрес: ул. Спасская, 16-б

Время работы: 10.00–17.00

Когда: для всех — последняя суббота месяца, для студентов и школьников — бесплатный вход каждый день

Фонд музея гетманства насчитывает более 6 тысяч экспонатов. Это и архивы гетманов, личные вещи, рукописи, раритетные исторические карты, и библиотека с историческими книгами. Также этот музей предоставляет возможность устраивать детские праздники, что станет отличным способом не только весело провести время, но и познать историю украинского гетманства.

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины

Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 26

Время работы: 10.00–17.00

Когда: воскресенье

История музея театрального и киноискусства Украины уникальна своими экспозициями. Вы сможете узнать, как зарождалось кино в Украине, увидеть памятки, афиши и дневники украинских драматургов. Более того, в стенах музея часто проводятся литературные чтения, творческие вечера, посвященные прошлому, настоящему и будущему украинского театра, музыки и кино.

Национальный художественный музей Украины

Адрес: ул. Грушевского, 6

Время работы: 10.00–17.00

Когда: последнее воскресенье месяца

Национальный художественный музей Украины — один из крупнейших музеев страны. В нем представлены работы художников Украины всех времен — от правления Ярослава Мудрого до сегодня. Вы увидите выставки работ художников импрессионистов, реалистов, романистов, сюрреалистов. Кроме этого, вы сможете посмотреть, как зарождалось украинское искусство, и проследить, какие времена проживала Украина. Также здесь часто проводятся выставки современных живописцев.

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Платные музеи Киева

Музей «Киев в миниатюре»

Адрес: пр-т Броварской, 9-в,

Время работы: 10:00–19:00

Цена: 25 грн; школьники и студенты — 10 грн

Если вы приехали с семьей на один день в Киев, у вас есть отличная возможность увидеть его за пару часов. Музей «Киев в миниатюре» представляет вам копии известных архитектурных памяток города в уменьшенном виде. Как с каждым днем строится Киев, так и с каждым днем пополняется коллекция этого уникального музея.

Музей игрушки

Адрес: Кловский спуск, 8

Время работы: вт–пт: 10:00–18:00, сб: 10:00–17:00, вс, пн – выходной

Цена: для взрослых – 50 грн; для детей и студентов – 20 грн.

Экспозиция музея представляет авторские образцы игрушек, неповторимую коллекцию украинских настольно-печатных изделий. Музей будет интересен не только детям, но и взрослым. Поскольку в нем насчитывается 15 тысяч экспонатов игрушек разных времен.

Музей сновидений

Адрес: ул. Чигорина, 55

Время работы: сб, вс: 14.00–18.00.

Цена: 50 грн

Экспонаты этого музея необычные — сновидения. Музей сновидений — это культурный проект, который создан при поддержке междисциплинарного центра развития искусства и культуры Dream Projects. В музее вы сможете встретиться с людьми, которые расскажут значения любых снов, увидите сундук, хранящий сны, кабинет психоанализа, а также самих сновидцев. В музее есть магазинчик, в котором можно приобрести различные блокноты, открытки и сувениры.

Киевская крепость

Адрес: ул. Госпитальная, 24-а

Время работы: 10.00–18.00, кроме понедельника

Цена: 80 грн

Киевская крепость — это одно из сооружений XIX века, построенных в Киеве, которое принадлежало западнорусской линии укреплений. В самом музее вы сможете побывать в различных тайных комнатах, темных подземельях и притронуться к оружию. Пощекотать нервы также можно, заглянув в блок смертников. Эта крепость стала последним пристанищем убийцы Столыпина — Дмитрия Богрова.

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Дом Турбиных

Адрес: Андреевский спуск, 13-а

Время работы: 12.00–18.00

Цена: 30 грн

Этот дом под номером 13, в котором жил известный писатель Михаил Булгаков, наполнен множеством тайн и загадок. В этом музее должен побывать каждый уважающий себя киевлянин. Поскольку он вам расскажет историю жизни Турбиных, вы увидите различные вещи и побываете в комнате с прозрачным зеркалом. А также узнаете очень много тайн, которые так долго скрывал сам Михаил Булгаков.

Музей истории туалета

Адрес: ул. Рыбальская, 22 (бизнес-центр «Башня № 5», вход через подъезд № 2)

Время работы: с 10:00 до 18:00 без выходных

Цена: взрослые – 50 грн, дети, пенсионеры, студенты – 25 грн

В этом музее скучать не придется. Здесь есть книга об истории туалета на целых 600 страниц! Также в музее собрана огромная коллекция экспонатов, связанных с историей туалета: с древнейших времен и до нашего времени. Скучно вам точно не будет! Так что обязательно загляните в этот необычный музей.

Музей «Экспериментариум»

Адрес: пр-т Степана Бандеры, 6 (ст. м. Почайна)

Время работы: вт–пт: 9:30–19:00, сб–вс – 10:00–20:00

Цена: дети до 16 лет и студенты – от 155 грн, пенсионеры и инвалиды – от 100 грн, взрослые – от 150 грн.

Это один из лучших музеев Киева, в котором вам наглядно продемонстрируют, например, как появляется молния. Посетители воочию смогут посмотреть, как работает тот или иной закон физики. В музее также можно провести химические опыты, эксперименты с электричеством или сделать обычный стакан невидимым. Также на территории «Экспериментариума» можно организовать детский день рождения.

Музей воды

Адрес: ул. Грушевского, 1-в

Время работы: ср–пт: с 10:00 до 16:00, сб–вс: с 10:00 до 17:00, пн–вт – выходные

Цена: 40–50 грн, дети до 6 лет – бесплатно

Музей рассказывает и показывает все о воде: как она используется, как происходит циркуляция, как ее очищают. В этом музее можно посмотреть на откормленных карпов, загадать желания у бассейна с золотыми рыбками, побывать внутри огромного мыльного пузыря и сфотографироваться рядом с гигантским унитазом.

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