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Как снимают детективный сериал «Слід»

21.10.2020

Уже достаточно долго зрители телеканала СТБ наблюдают за детективным сериалом «Слід» и тем, как сотрудники «Оперативного Следственного Агентства» — «О.С.А.»  с помощью инновационной техники раскрывают сложные преступления. Предлагаем вам посмотреть фото бекстейджа, которыми поделились главные актеры сериала.

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Селфи в машине в специальном костюме «Оперативного Следственного Агентства» — «О.С.А.» поделилась также актриса Антонина Хижняк. Она рассказала, что съемки продолжаются даже в +35! 

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И еще один снимок, который немного раскрывает героиню

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Более многословным оказался молодой украинский актер Богдан Рубан. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором изображен в лаборатории рядом с огромным количеством пробирок. 

«Прошел тактическую и огневую подготовку для съемок в детективе. Но пострелять у меня не получится. Пробирочки, пипеточки и инфузории-туфельки — вот мое призвание на первый сезон», — так шутливо подписал пост актер.

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А вот еще одно селфи Богдана Рубана и Антонины Хижняк. Нам кажется, пара хорошо сработалась. 

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Но самым «горячим» фото поделился Алексей Суровцев, который более известен как mr.Strike. Мужчина исполняет в сериале одну из главных ролей, только какую ― пока секрет. Хотя, судя по фото, можно с уверенностью утверждать, что у актера будет большая армия поклонниц. И не удивительно. 

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