Кому в четверг следует сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям? А кого ждут приятные известия в личной жизни? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе на 22 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Тело — ваш главный актив. Даже если вы чувствуете себя хорошо, стоит внимательнее прислушаться к собственному самочувствию.

Телец

Если у вас есть что-то, что вы давно хотели сказать кому-то, сегодня подходящий момент. С открытым сердцем вы найдете нужные слова. Вас ждет теплый и душевный разговор.

Близнецы

На работе, в спорте и в любой другой активной деятельности вас ждет победа. Но вот в личной жизни будет затишье. Не пытайтесь привнести чувство соперничества в любовную сферу, это не закончится ничем хорошим.

Рак

Сегодня хороший день для прояснения старых проблем. Ваша интуиция как верный слуга, и, кажется, просто ждет, чтобы ей доверили сложные задачи.

Лев

Разум и чувства будут особенно контрастировать днем ​​и вечером. Утром будете действовать очень рассудительно и дальновидно. А вот к вечеру возьмут верх эмоции!

Дева

Сегодня Девы хотят быть в центре внимания, организовывать и командовать. Но не забудьте и что-то предложить взамен. Недостаточно просто взять лидерство на себя.

Весы

Найдите время, чтобы помечтать! Попробуйте выразить свое воображение, например, нарисовав или создав карту желаний. Ваши мысли блуждают, и их трудно удержать в конкретном месте здесь и сейчас.

Скорпион

Вы можете сопереживать, плакать или смеяться вместе с другими. Наверное, многие люди приходят к вам со своими бедами из-за вашего сочувствия. Остановитесь, пока вас не засыпали чужими проблемами!

Стрелец

Вы подавлены конфликтом с любимым человеком? Будьте внимательны к себе и своим желаниям. Побалуйте себя небольшим подарком. Это поможет поднять настроение.

Козерог

Козероги щедры и очаровательны по отношению к другим. Сегодня вы установите контакты, которые действительно откроют для вас новые горизонты.

Водолей

Водолеи должны быть очень осторожны, чтобы не нарваться на конфликт. Сегодня большая вероятность разногласий. Поэтому вам следует проявить достаточно терпения, чтобы предотвратить скандал.

Рыбы

Рыбам не стоит обременять себя лишними вещами и переживаниями. Сегодня у вас достаточно необходимых идей, чтобы справиться с любыми проблемами, которые возникают вокруг вас.

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