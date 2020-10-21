Фонд Елены Пинчук и «MARSALA» представили коллекцию женских сумок «#КолиЯНеБоялась»

Проект «Я Зможу!» Фонда Елены Пинчук и украинский бренд «MARSALA» представили капсульную коллекцию женских сумок, украшенных строками стихотворения Юрия Издрика «Якби ти знала яка ти гарна коли у собі не маєш страху». Этот проект призван вдохновить женщин отбросить собственные страхи, общественные ожидания и стереотипы на пути к осуществлению мечты.

Запуск коллекции в продажу будет сопровождаться флешмобом в социальных сетях под хештегом # КолиЯНеБоялась. Чтобы поддержать акцию, необходимо в Facebook или Instagram разместить свою историю успеха, которая стала возможна благодаря тому, что удалось переступить через собственные страхи и предубеждения, и добавить хештег.

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Цель кампании — побудить женщин делиться впечатляющими историями успеха и преодоления трудностей, чтобы личным примером вдохновить других девушек реализовывать свои самые смелые планы. Кампанию поддержали успешные женщины из разных сфер и лидеры мнений Украины, среди которых Alyona-Alyona, Ярослава Гресь, Полина Неня, Римма Зюбина, Янина Соколова, Анита Луценко, Катя Кузьменко, Ольга Руднева и Мария Маслий. Все они снялись в видеороликах, в которых рассказывали о своих страхах и их преодолении.

Все средства, собранные от продажи коллекции, будут направлены на поддержку женского предпринимательства.

Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук: «Когда мы впервые услышали стихотворение Юрия Издрика и начали обсуждать коллаборации с брендом «MARSALA», мы точно знали, что хотим быть частью этого проекта. Мы хотим поднять дискуссию о том, как страхи, стереотипы и чужие ожидания мешают женщинам жить жизнью их мечтаний, осуществлять запланированное и решиться на первый шаг. Мы хотим, чтобы каждая из нас вспомнила, как она преодолевала свои страхи и как это изменило ее жизнь. Мы хотим, чтобы те женщины, которые колеблются, боятся или ждут разрешения извне, вдохновились этими историями и начали собственное путешествие на пути к своей мечте».

Мария Маслий, основательница и дизайнер бренда: «Результатом коллаборации стала женская сумка, в которую не поместятся ваши страхи. Это аксессуар из натуральной кожи с минималистичным дизайном и символической вышивкой. Для презентации проекта вместе с продакшн-студией LACO FILMS мы сняли видео, рассказывающие короткие, но такие важные женские истории о преодолении страха. Фотографии героинь я делала на пленку, на старую фотокамеру моего дедушки, который всегда учил меня смелости и решительности. Проект «Я Зможу!» очень близок нашему бренду, ведь наша главная миссия — помогать женщинам чувствовать себя уверенно и нравится себе».

Сумки можно приобрести в интернет-магазине http://marsala.com.ua, на странице https://www.instagram.com/marsalaofficial/ и в шоуруме «MARSALA» (Киев, ул. М. Заньковецкой, 5/2).

Дополнительная информация

Проект «Я Зможу!» был основан в 2017 году Фондом Елены Пинчук и Фондом «Кока-Кола» и направлен на усиление роли женщин в обществе. Его главная цель — внедрение культуры женского менторства, поддержка женского предпринимательства, продвижение историй успеха и увеличение количества женщин на руководящих должностях в различных сферах. К проекту присоединились успешные и известные женщины, истории которых вдохновляют, становятся примером для девушек и побуждают к поиску новых возможностей.

Фонд Елены Пинчук

Фонд учредила Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабре 2017 года было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом организация вместе с Фондом «Кока-Колы» также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

«MARSALA» — украинский бренд обуви и сумок премиум-сегмента. Основан в 2015 году фотографом и режиссером Марией Маслий, вдохновленной большой и искренней любовью к обуви. Все изделия создаются исключительно из итальянских материалов на украинском производстве. В истории бренда — регулярные благотворительные проекты и коллаборации.

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