В ночь с 24 на 25 октября в 4:00 стрелки часов в Украине переведут на час назад. Как пережить переход на зимнее время с минимальными последствиями для здоровья? Читайте прямо сейчас!

Переход на зимнее время — непростое испытание для организма. Привыкнув к одному режиму сна, многим сложно быстро перестроиться на другой распорядок. Солнечные дни позади, а нехватка витаминов и отсутствие тепла негативно влияют на иммунитет человека. Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии также могут обостриться при смене режима. Каких правил стоит придерживаться, чтобы пережить переход на зимнее время с минимальным дискомфортом?

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Вот что нужно знать о потенциальных опасностях

Согласно ряду исследований, в первые дни после перевода стрелок резко возрастает количество инфарктов. Это связано со сменой продолжительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на зимнее время. Для этого за неделю-две до перевода часов начните проделывать привычные ежедневные ритуалы (подъем, водные процедуры, прием пищи, прогулки, отход ко сну) на 15―20 минут позже (а при переходе на летнее время ― соответственно, раньше) обычного, постепенно увеличивая это время до часа. Этот совет очень эффективен для комфортной перенастройки детей, которые особо чувствительны к режиму дня. В этот период возрастает количество самоубийств. Лишний час сна может стать причиной «разбитого» состояния. Если вы склонны к депрессии, постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период, ведь любая из них может сыграть роль «спускового крючка». По статистике, в первый день после перевода стрелок возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Если вы чувствуете, что подвержены стрессам и в целом склонны нервничать, постарайтесь не садиться за руль. В целом в первые дни после перехода на зимнее время лучше избегать стрессовых ситуаций и ответственных дел, требующих особой концентрации внимания. Питательный завтрак и прогулка сразу после того, как солнце взойдет, помогут «включить» в организме нужное время. Под питательным подразумевается завтрак с большим количеством калорий и питательных веществ. Съешьте омлет с беконом, овсянку, выпейте стакан молока или сока.Прогулка длительностью как минимум 20−30 мин тоже не помешает.

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