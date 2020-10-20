Что ждет представителей каждого знака зодиака 21 октября — расскажет гороскоп. Читайте подробный астрологический прогноз на среду от экстрасенсов СТБ.

Овен

Утро среды может стать очень напряженным. Воспринимайте это как возможность чему-то научиться и стать сильнее в стрессовых ситуациях.

Телец

Обстоятельства сложатся лучшим для вас образом. Вероятность неприятностей сводится к минимуму, несмотря на то, что вам может показаться все наоборот. Принимайте знаки судьбы!

Близнецы

В этот день именно звезды сделают вас напористым. Вы не боитесь высказывать свое мнение. Напротив: вы твердо и уверенно представляете свои взгляды и тем самым успешно продвигаете свои проекты.

Рак

Сегодня окружение особенно дружелюбно и вежливо. Вы сможете договориться о важных для вас вещах и даже разрешить старые проблемы.

Лев

Если вы рассматриваете свою работу как призвание, то научитесь принимать любые неприятности, которые случаются на вашем пути. Если нет, то сейчас хорошее время, чтобы заняться своим хобби.

Дева

Ваше мечтательное, восторженное настроение может очаровать любого. Но постарайтесь не принимать важных решений, ведь сейчас вы действуете на эмоциях, а не согласно разуму и рассудку.

Весы

Ваша личная жизнь может стать довольно насыщенной. Вы осознаете свою привязанность к другому человеку. Это может привести к ревности. Поэтому совладайте с собой!

Скорпион

Верьте в свои силы! Вы можете использовать свое положение и получить выгоду. Во второй половине дня вас также ожидает важный звонок, который нельзя пропустить.

Стрелец

Ваше воображение безгранично. Вы в отличной творческой и художественной форме. Воспользуйтесь этим для смены имиджа или интерьера.

Козерог

Практически все, что вы делаете, приносит успех. Действуйте сегодня вдвое усерднее, если хотите чего-то добиться! Попробуйте связаться со старыми друзьями, они смогут вам помочь.

Водолей

Последнее время вы все больше и больше злитесь. Тем не менее найдите время, чтобы позаботиться о собственном благополучии. Не тратьте энергию на негатив.

Рыбы

Вы выражаете свои чувства только тогда, когда уверены, что они будут признаны. Сегодня для этого хороший день. Вам точно ответят взаимностью.

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