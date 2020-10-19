Ведущая Татьяна Высоцкая: 15 лет, как я работаю в эфире «Вікон»

Постоянная ведущая программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая празднует 15 лет в эфире! Редакция STB.UA поздравляет Татьяну и желает и в дальнейшем достигать успехов в своем жизненном призвании! Что об этом дне рассказала она сама — читайте в материале.

Татьяна работает на телевидении с 15 лет — была ведущей молодежной музыкальной программы и региональных новостей. С 1998 года после тренинга «Интерньюз» почти с первых эфиров стала журналистом Нового канала, а затем по совместительству работала в новостях и вела медицинский проект в прямом эфире.

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И уже 15 лет Татьяна Высоцкая является неизменной ведущей новостей на телеканале СТБ! У себя на странице в Instagram она поделилась собственными впечатлениями и призналась, что это действительно работа для души!

«Что со мной не так? — задумчиво и не без рефлексии спросила я у гримера, пока мы готовились к эфиру. — Все идут, а я здесь остаюсь. Почему? И мудрая женщина сказала: — Все с тобой так. Просто это твое. На том и обрадовала. Сегодня 15 лет, как я работаю в эфире «Вікон». Не то, чтобы я пришла с улицы и совсем зеленая. Но именно здесь я созрела и осознанно состоялась, по крайней мере, так мне кажется. «Вікна» — это особый мир, я действительно считаю, что наша редакция во все времена — профессиональная, особенная и отборная, а это именно то, что мне нужно», — призналась Татьяна Высоцкая.

Кроме того, ведущая поблагодарила всю команду профессионалов, работающих над программой: «Спасибо всем, кто был и есть рядом, учил и учит, протягивал и протягивает руку. И спасибо судьбе, что благодаря удаче, настойчивости и труду — мечты таки сбываются! Не знаю, что будет дальше, но рада, что со мной произошла и происходит эта нервная, иногда отчаянная, но такая яркая телесказка».

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