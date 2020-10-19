«Мой мужчина, моя женщина»: топ-5 фактов о новом сериале
19.10.2020
Уже сегодня, 19 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Читайте топ-5 фактов о новом сериале «Мой мужчина, моя женщина» прямо сейчас!
Больше по теме: Прохор Дубравин: В сериале «Мой мужчина, моя женщина» будет реальная бытовая история, которая могла бы произойти с каждым из нас
- Остросюжетная история. По вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему.
- Лучшие актеры. Главные роли в сериале «Мой мужчина, моя женщина» сыграли: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко.
- Экшн и каскадеры. Сериал также «зацепит» и мужчин. Как прокомментировал режиссер-постановщик Сергей Толкушкин: «У нас будут масштабные экшны. Так что, надеемся, зрителю не придется скучать».
- Ксения Мишина. Одну из главных ролей в сериале «Мой мужчина, моя женщина» сыграла непревзойденная актриса Ксения Мишина! За звездой «Крепостной» этой осенью можно будет наблюдать не только в сериалах и фильмах, но и в новом романтическом реалити «Холостячка».
- Известный режиссер-постановщик. Над сериалом «Мой мужчина, моя женщина» работал талантливый режиссер Сергей Толкушкин. В его арсенале такие работы как: «Самый лучший муж», «Девушка с персиками» и «Школа».
Больше по теме: Екатерина Гулякова: Секс в туалете ― это первая сцена и мое знакомство с группой сериала «Мой мужчина, моя женщина»
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+