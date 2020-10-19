«Мой мужчина, моя женщина»: топ-5 фактов о новом сериале

Уже сегодня, 19 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Читайте топ-5 фактов о новом сериале «Мой мужчина, моя женщина» прямо сейчас!

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Остросюжетная история. По вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему. Лучшие актеры. Главные роли в сериале «Мой мужчина, моя женщина» сыграли: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко. Экшн и каскадеры. Сериал также «зацепит» и мужчин. Как прокомментировал режиссер-постановщик Сергей Толкушкин: «У нас будут масштабные экшны. Так что, надеемся, зрителю не придется скучать». Ксения Мишина. Одну из главных ролей в сериале «Мой мужчина, моя женщина» сыграла непревзойденная актриса Ксения Мишина! За звездой «Крепостной» этой осенью можно будет наблюдать не только в сериалах и фильмах, но и в новом романтическом реалити « Холостячка ». Известный режиссер-постановщик . Над сериалом «Мой мужчина, моя женщина» работал талантливый режиссер Сергей Толкушкин. В его арсенале такие работы как: «Самый лучший муж», «Девушка с персиками» и «Школа».

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