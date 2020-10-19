Важные и новые дела мы обычно откладываем на начало недели или месяца. Однако не всегда первые числа — это гарантия успеха. Лунный календарь подскажет, какие даты лучше всего подойдут в любом месяце для выгодных сделок, больших покупок или старта проектов. Однако октябрь 2020 года не сулит благоприятных дней для успешных начал. Больше читайте в лунном календаре на октябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Лунный календарь удачных дней в октябре 2020 года

К сожалению, на протяжении всего месяца мы будем под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия, поэтому постарайтесь не принимать важных решений, не оформлять серьезных сделок и тому подобное. Главное ― помните, что разгар осени — это плодотворный месяц для учебы и получения новых знаний. Но уж точно не для карьерного роста, риска или старта бизнеса.

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Постарайтесь все самое важное перенести на следующий месяц. Займитесь доработкой или планированием. Обдумайте более выгодные предложения, с которыми будете начинать работать уже в ноябре. Однако октябрь точно не послужит помощником в получении желаемого!

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