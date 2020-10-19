Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Хэллоуин 2020: история и традиции праздника

19.10.2020

Конец октября во многих  англоязычных странах ассоциируется с современным праздником – Хэллоуином! С каждым годом  этот день, а точнее ночь, становится все популярнее в Украине! На когда в 2020 году стоит готовить устрашающий костюм, а также про историю и традиции праздника читайте в нашем материале!

хеллоуин

Традиционно Хэллоуин отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Этот праздник совсем недавно вошел в украинскую жизнь, но в мире считается достаточно древним. Ученые, которые изучали историю Хэллоуина, соотносят истоки праздника с празднованием окончания сбора урожая у кельтов, назывался этот языческий праздник Самайн, а первые упоминания о нем датируются Х веком. Примечательно, что в Шотландии и Ирландии этот день считался днем мертвых и также праздновался в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Длинную историю несут и символы праздника. Например, известная всем зловещая тыква  берет свои истоки от кельтской традиции создавать светильники, которые помогают мертвым найти дорогу в чистилище. Также тыква с вырезанным лицом именуется «светильником Джека», которая,  как принято считать, помогает отогнать всех злых духов от дома.

В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Непременный атрибут Хэллоуина — обряд «Trik or trak» («Пакость или подарок»). В эту ночь дети стучатся в дома с криками: «Treat or trick!» — «Угощай или пожалеешь!». Если вы не принесете жертву, эти маленькие злые демоны могут жестоко пошутить над вами, например, вымазать сажей ручки двери.

Больше по теме: Блюда из тыквы: топ-10 вкусных рецептов

2

Один из самых ярких символов Хэллоуина – тыква с вырезанной рожицей и свечой внутри

Следите за самыми интересными новостями к празднованию Хэллоуина в 2020 году на сайте СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить