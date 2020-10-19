Гороскоп на вторник поможет каждому знаку зодиака понять, какие сильные стороны преобладают в этот день. Читайте астрологический прогноз на 20 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

В этот день вы можете особенно ясно выразить свою точку зрения. Вы будете выражать свои мысли, не уделяя особого внимания реакции, которую они вызывают у оппонентов. Это позволит почувствовать себя увереннее и достичь больших результатов в работе.

Телец

Тельцов ждет волна доверия, признательности и любви. Но в этом есть и другая сторона: вы чувствуете себя настолько буйным, что позволите себе то, чего раньше стеснялись.

Близнецы

Близнецы излучают уверенность в себе, чувствуют новый импульс и больше энергии. Начните со своих планов, но не торопитесь. Если вы тщательно спланировали каждый шаг, вы быстрее приблизитесь к своей цели. Главное — последовательность!

Рак

Благодаря грамотному подбору слов вы можете добиться практически всего. Но может помешать юмор, который последнее время понятен не всем. Поэтому придержите шуточки до завтра.

Лев

Чтобы не наломать дров из-за раздражительного настроения этого дня, вам понадобится физическая нагрузка, дабы сбросить негатив. Начните утро с пробежки или спортзала.

Дева

Девы почувствуют огромный импульс к действию. Пока может показаться, что делать вам и вовсе нечего. Однако это не так. Прислушайтесь к себе.

Весы

По возможности, 20 октября вы должны хорошо провести время. Благодаря сильному чувству гармонии и уверенности в себе вы можете разрешить множество старых проблем и забыть глубокие обиды.

Скорпион

Вы мыслите очень теоретически, взвешиваете и оцениваете свои поступки. Этот день идеален для мыслительной работы, требующей ясной головы, высокой концентрации и надежности. Поэтому обойдитесь пока без практики.

Стрелец

Последнее время Стрельцам нелегко организовать свою работу и свою личную жизнь так, чтобы ни одна из них не оставалась без внимания. Вам крайне необходимо этому научиться, иначе рискуете что-то потерять.

Козерог

Благодаря дальновидности и позитивному мышлению у вас будет удачный день. Козероги чрезвычайно открыты для новых идей и терпимо относятся к тем, кто думает иначе.

Водолей

Доверяйте своим чувствам! Вы инстинктивно знаете, как оптимально использовать свои сильные стороны и, прежде всего, добиться повышения или прибыли.

Рыбы

Рыбы хотят, чтобы их ценили и любили. Нынче вы особенно чувствительны. Будьте осторожны, чтобы не огорчиться к концу дня. Помните, у вас слишком завышенные ожидания.

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