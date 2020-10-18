В период с 19 по 25 октября звезды советуют всем знакам зодиака готовиться к приятным переменам в жизни. Середина осени ― не время для депрессии. Это время приятных перемен и улучшения качества жизни. Кому из знаков зодиака можно готовиться к кардинальным изменениям в жизни, а кто должен пересмотреть свое отношение к окружающим? Что ожидает каждый знак зодиака в ближайшие семь дней, читайте в гороскопе на неделю с 19 по 25 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов на первый план выйдет тема взаимоотношений, которая раньше считалась запретной. Понедельник подходит для того, чтобы реализовать все запланированные дела. В остальные дни вы можете столкнуться с тем, что ваши задумки и действия не поддержат. В четверг может произойти что-то значимое.

Телец

Тельцы на этой неделе захотят честно поговорить со своим партнером. При этом лучше концентрироваться на совместных успехах, а выражая свои потребности, говорите о том, каких слов и действий вы ждете, а не о том, что партнеру не нужно делать. Обращайте внимание на качество своего общения, поскольку значительное время может уйти на пустые разговоры.

Близнецы

Эта неделя будет достаточно эффективной в профессиональном плане, если Близнецы проявят максимальную внимательность и сосредоточенность. Возможно, на этой неделе вы сделаете инвестиции, совершите полезные покупки.

Рак

Ракам на этой неделе не стоит пытаться обманывать. Скорее всего, хитрость будет раскрыта и вам будет неудобно. На работе лучше изъясняться прямо и сдержанно. При этом старайтесь не раскрывать коллегам все свои секреты.

Лев

Львы на этой неделе могут возобновить контакты со старыми друзьями. Те, кто связан с техникой или наукой, могут вернуться к старым концепциям. Нужно быть внимательными при коммуникациях со СМИ, оформлении документов, во время экономических расчетов.

Дева

На этой неделе Девам будет полезно перенести все свои контакты в оффлайн, исключить из друзей тех людей, которые давно вам не близки, и выйти из сообществ в соцсети, которые вы давно не использовали. Посвятите больше времени здоровью, красоте, рассмотрите предложения о дополнительном заработке.

Весы

У Весов выпадет неделя, когда многие действия будут идти через не хочу. Особенно это проявится 24 и 25 октября. Вы будете возвращаться к нерешенным вопросам, сталкиваться с ограничениями. В эти дни важно изменить подход к работе и возможным трудностям, стать более гибкими.

Скорпион

Скорпионы будут использовать начало недели для компромиссов и обретения новых возможностей. Самыми напряженными днями станут 21 и 23 октября, когда вы можете испытывать тяжесть от накопившихся проблем и встречать категоричный отклик от самих себя, типа: надоело, хочу все бросить. Такие настроения гоните прочь. Можно посвятить дни перестановке, уборке или отказаться от части рабочих обязанностей.

Стрелец

Неделя будет малособытийной для Стрельцов, однако не лишним станет умерить агрессию (в частности, по отношению к себе). Лучше не посещать в эти дни салоны красоты, поскольку есть вероятность разочароваться в услугах либо потратиться на что-то ненужное.

Козерог

У Козерогов на этой неделе самым напряженным периодом будет 24-25 октября. Это может касаться вашей деятельности либо ограничительных внешних мер, влияющих на вашу работу. В другие дни вы можете испытывать вдохновение для творчества. Попробуйте проявить это.

Водолей

У Водолеев в ближайшие дни могут резко поменяться планы из-за вашей активности и спешки, а также экстренных новостей. В начале недели вы можете испытывать ощущение суетливости, из-за чего встречи будут переноситься, а в задачах будут сбои. Регулируйте нагрузку, чтобы правильно идти по волне перемен.

Рыбы

У Рыб назревает неплохая неделя. Сразу четыре дня могут стать благоприятными: 21, 22, 23 и 24 октября. Период гармоничен для коммуникаций: нужная информация будет сама идти к вам в руки, контрагенты будут отвечать адекватно, с успехом пройдут встречи и переговоры. Вас может посетить творческое вдохновение, желание обновить интерьер.

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