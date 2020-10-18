Гороскоп на 19 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в понедельник? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 19 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

В понедельник могут возникнуть недоразумения в семье и в личных отношениях из-за финансовых вопросов — распределения бюджета, а также из-за алиментов. Избегайте переговоров и совещаний, ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат.

Телец

Возможны интересные знакомства, налаживание различных контактов, благодаря чему вы сможете решить многие вопросы. Появится возможность деловой поездки за границу или в отдаленные места, причём лучше не оповещать окружающих о своих планах.

Близнецы

Завышенная самооценка и нежелание приспосабливаться приводят к конфликтным объяснениям с начальством. Может проявиться интерес к исследованиям, или, возможно, втайне от всех начнете писать дневник, анализировать причинно-следственную связь происходящего.

Рак

Вероятно возвращение к какой-то забытой идее, старому творческому проекту, или вы вновь начнете заниматься любимым хобби после длительного перерыва. Бывшие любимые могут напоминать о себе различными способами.

Лев

Вы можете обнаружить массу дел, которые откладывали раньше, а на некоторые просто не обращали внимания. Вопросы заработка, профессиональные проблемы и успехи напрямую связаны с вашей репутацией, авторитетом. Кому-то предстоит сменить направление деятельности, кому-то ― должностные перемещения, в связи с чем произойдут изменения в финансовой сфере.

Дева

В понедельник вам будет легко привлечь к себе внимание, есть все возможности для того, чтобы восстановить давние отношения. Мягкая настойчивость поможет добиться желаемого. Проявите инициативу при знакомстве. Творческим людям или людям искусства следует использовать этот день для интенсивной уединенной работы.

Весы

Подходящее время для того, чтобы вернуться к недоделанному, завершить то, что требует доработки. Вы сможете возобновить отношения с людьми из прошлого, если это для вас важно. Возможна также встреча с родственной душой, которая оставит впечатление, что вы были знакомы еще в прошлой жизни.

Скорпион

Обстоятельства сложатся подходящим образом, чтобы взяться за дело, которое вы долго откладывали. Возможно, вам придется провести реорганизацию на работе, нанять служа­щих или сократить штат. Если вы наемный работник, то вокруг вас происходят подобные перемены, вы можете стать спорной фигурой на работе.

Стрелец

19 октября ваши отношения с коллегами могут поменяться. Приложите все усилия, чтобы перемены были положительными. Вечером ждите приятный сюрприз от своей второй половинки.

Козерог

19 октября вам выпадет возможность существенно облегчить себе жизнь. Возможно, ваши коллеги или деловые партнеры предложат способ оптимизации работы. Не отказывайтесь от их пропозиций.

Водолей

На работе, в бизнесе и в отношениях с вышестоящими людьми нужно быть осторожнее. Возможны недоразумения при контактах с авторитетными фигурами, начальством, людьми с высоким социальным статусом или с представителями государственных органов. Ваши интеллектуальные способности могут стать главным предметом обществен­ного внимания в этот период.

Рыбы

Рыбы, 19 октября у вас будет великолепная возможность заявить о себе как о хорошем работнике. Профессиональные задачи будут сыпаться на вас, поэтому не упустите шанс проявить свои лучшие качества.

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