Сегодня, 17 октября, ведущий самого романтического реалити «Холостяк», а также грядущего проекта «Холостячка», Григорий Решетник отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет шоумена с праздником!

Григорий Решетник — один из самых успешных украинских телеведущих. Известный шоумен и диктор отмечает свои 37 лет. Также семья Решетников ждет пополнение. Недавно пара обьявила о беременности Кристины.

На украинском ТВ-пространстве Григорий стал узнаваем благодаря многим топовым проектам, в которых выступал в роли ведущего или диктора. С 2012 года романтическое реалити «Холостяк» получило постоянного и неизменного профессионала-ведущего — Григория Решетника.

А уже 23 октября Григорий станет ведущим главного проекта осени — «Холостячка»! Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити. #СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе стереотипов в адрес женщин. Кристина Решетник стала героиней кампании. И сегодня, в день рождения супруга, развеет все мифы и стереотипы!

Редакция сайта STB.UA поздравляет Григория с днем рождения и желает творческих успехов!

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