Гороскоп на 18 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в воскресенье? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 18 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам может захотеться пересмотреть характер ваших действий, или же вас вдруг потянет продемонстрировать свои творческие способности. Этот опыт повысит вашу самооценку, что улучшит взаимоотношения в любовной сфере. Чувства в это время интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь.

Телец

Тельцы 18 октября могут столкнуться с разногласиями в семье. Не огорчайтесь, но позиция родственников будет отличаться от вашей. Тщательно проверяйте любую информацию, которую получаете.

Близнецы

Ощущение потребности перемен в домашней ситуации будет преобладающим. Звезды сулят завершение некоторых дел, связанных с домом и семьей. Используйте этот день для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Возможен служебный роман, который может быть бурным, а планы на будущее — самыми оптимистичными и реальными.

Рак

Раки, 18 октября вам стоит задуматься, есть ли будущее у ваших отношений с партнером. Вы давно испытывали сомнения в нем, сейчас пора честно ответить себе на вопрос: а нужно ли мне это.

Лев

Львы 18 октября должны проявить максимум инициативы. Если этого не сделать, дело не сдвинется с мертвой точки. В личной жизни могут наметиться положительные изменения, вскоре вы встретите интересного человека.

Дева

Хорошо обдумывайте каждое свое слово. 18 октября стоит контролировать свои эмоции как никогда, поэтому не принимайте скоропалительных решений, лучше потратить время на раздумья, чем потом жалеть.

Весы

Весы, 18 октября именно вам экстрасенсы советуют уделить внимание своей второй половинке. Организуйте романтический вечер: ужин в ресторане, прогулку под звездами или поездку на автоконцерт.

Скорпион

18 октября вам придется приложить массу усилий для достижения своих целей. Вы столкнетесь с сопротивлением окружения, поэтому будьте готовы отстаивать свою позицию перед всеми.

Стрелец

18 октября планеты благоволят вам, поэтому наверняка вы одержите очередную маленькую победу. В последнее время их было немало, и каждая из них — шаг к вашей большой цели, триумфу.

Козерог

Козерогов 18 октября удача будет буквально преследовать. Звезды придают вам уверенности в себе, поэтому проявите инициативу в важных для вас вопросах. Особенно тех, которые касаются личной жизни.

Водолей

Вам не стоит просить помощи у окружающих. Все ваши цели легко осуществятся, однако понадобится немного времени. Поддержки ищите у своей второй половинки, а вдохновения — в творчестве.

Рыбы

Вероятны разочарования, или вы почувствуете ограничения, которые станут источником раздражения. Они могут касаться работы, здоровья, любви, обстоятельств в семье. Сосредоточившись на себе, своих потребностях и перспективах, вы сможете пересмотреть идеи и убеждения и найти свое истинное призвание, изменить свое отношение к жизни.

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