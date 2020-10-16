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Папилломавирус: все про лечение ВПЧ

16.10.2020

Папилломавирус ‒ вирус, который может привести к развитию рака шейки матки. Однако, так ли он страшен, как кажется на первый взгляд? Подробно о том, можно ли вылечить это заболевание, а также о способах профилактики рассказала врач проекта  «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

я соромлюсь свого тіла

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Вирус папилломы человека (ВПЧ) ‒ возбудитель самой распространенной вирусной инфекции половых путей. Большинство людей, которые ведут половую жизнь, рано или поздно приобретают эту инфекцию, а некоторые могут заражаться несколько раз в течение жизни.

Среди множества типов ВПЧ большинство из них не представляют опасности для здоровья. ВПЧ-инфекции обычно исчезают за несколько месяцев без какого бы то ни было лечения. Однако иногда инфекции ВПЧ определенных типов могут принимать хронический характер и со временем приводить к развитию рака шейки матки.

Рак шейки матки ‒ самое распространенное заболевание, связанное с ВПЧ. Почти все случаи рака шейки матки вызваны ВПЧ-инфекцией.

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Несмотря на то, что большинство ВПЧ-инфекций исчезают сами по себе, а предраковые поражения в большинстве случаев самопроизвольно излечиваются, все женщины подвержены риску перехода инфекции в хроническую форму и прогрессирования предраковых поражений в инвазивный рак шейки матки.

У женщин с нормальным иммунитетом рак шейки матки может развиваться в течение 15‒20 лет. Однако при нарушениях иммунной системы, этот процесс может занять всего 5‒10 лет.

Факторы риска хронической ВПЧ-инфекции и рака шейки матки:

  • степень онкогенности ВПЧ (способности вируса вызывать рак)
  • нарушения иммунитета: люди с ослабленным иммунитетом подвержены более высокому риску хронической ВПЧ-инфекции 
  • наличие сопутствующих инфекций, передающихся половым путем (генитальный герпес, хламидиоз и гонорея)
  • количество родов в анамнезе и роды в раннем возрасте
  • курение

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