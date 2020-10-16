Гороскоп на октябрь 2020 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому предстоят кардинальные перемены, а кто может познакомиться со своей второй половинкой? Что приготовили звезды каждому знаку зодиака во второй месяц осени? Читайте гороскоп на октябрь 2020 года и найдите ответы на все вопросы.

Овны

Неблагоприятный месяц для новых проектов на работе. Не пытайтесь доказывать свою точку зрения, так вы можете навлечь гнев руководства. Также стоит воздержаться от трат: не нужно покупать технику и недвижимость. Зато в отношениях с любимым человеком все прекрасно! Он поддержит в трудную минуту и подскажет, как правильно поступить.

Тельцы

Прекрасный месяц для укрепления финансового положения. Возможна прибавка к зарплате. Да и в целом начальство оценит ваши старания и поставит в пример менее продуктивным сотрудникам. Однако это может спровоцировать зависть. Но не стоит обращать внимание на негатив окружающих. Также звезды советуют отложить немного денег прозапас.

Близнецы

Звезды советуют проявить особую бдительность на работе. На вас возлагают надежды, но и пристально следят за всем, что вы делаете. Так что будьте внимательны, особенно с документацией. В конце месяца вас ждет приятный бонус. В семье возможны небольшие конфликты. Но они связаны с усталостью вашей второй половинки. Организуйте небольшой отдых.

Раки

Прекрасный месяц звезды сулят и для Раков. Ваши отношения с любимым человеком выйдут на новый уровень. Тем же, кто пока не нашел свою пару, стоит ждать приятного знакомства и развития романтических отношений. Что касается финансов, то могут возникнуть мелкие неприятности, однако благодаря стабильному пассивному доходу и помощи друзей все быстро разрешится.

Львы

Октябрь принесет Львам только положительные эмоции. Это ваш месяц по праву. Вам удастся реализовать проект, над которым вы давно работали. Не упустите свой шанс. Если сделаете все хорошо, можете получить приятные бонусы и долгожданные перемены в жизни.

Девы

Прекрасный спокойный месяц, который не сулит никаких особых проблем. Посвятите время семье, хобби или просто размышлениям наедине с собой. Отдыхайте, читайте книги, встречайтесь с друзьями. Соберите семью и махните на выходные в другой город на прогулку. Одним словом, просто наслаждайтесь жизнью, ведь она прекрасна!

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Весы

Весам стоит прислушиваться к своей интуиции. Именно она поможет избежать неприятностей и общения с людьми, которые хотят вам навредить. Перестаньте казаться для всех хорошим человеком. Если есть потребность — смело защищайте себя и своих близких. Отложите немного денег, избегайте крупных покупок.

Скорпионы

Скорпионов в октябре ждет стабильность в финансах. Не давайте деньги в долг. Месяц принесет стресс и конфликты в работе. Нездоровые отношения отойдут в прошлое, но это может быть нелегко. Однако ближе к концу месяца ситуация стабилизируется. Но лишь в том случае, если вы не наломаете дров.

Стрельцы

Стрельцам в этом месяце придется быть более внимательными и осмотрительными. Звезды советуют представителям знака не делать преждевременных выводов о близком человеке. Из-за своей нетерпимости вы можете поссориться со второй половинкой. Также вам стоит обратить внимание на свое здоровье, пройти профилактический осмотр и заняться спортом.

Козероги

Есть шанс получения денежного бонуса на работе. Удачный месяц, чтобы проявить себя с лучшей стороны в карьере. Наладятся отношения с руководством. Однако не стоит зазнаваться. Слава — штука переменчивая. И если вы будете неосторожны, все вернется на круги своя. В отношениях с любимым человеком проявите больше нежности и заботы.

Водолеи

Для Водолеев октябрь станет месяцем перемен в материальном плане. Есть большая вероятность того, что вы либо смените работу на более высокооплачиваемую, либо вас повысят. Одиноким представителям знака стоит ожидать приятное знакомство, которое может полностью изменить вашу жизнь. И не забывайте побольше отдыхать. Это вам очень нужно.

Рыбы

Октябрь принесет Рыбам много положительных эмоций. Ожидайте благосклонности руководства, прибыли, успешного разрешения возникших ранее сложностей. В работе ждет успех. А вот в личных отношениях пока небольшой застой. Однако это не значит, что ситуация не может измениться. Все зависит только от вас. Вперед, будьте открыты.

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