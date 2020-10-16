Гороскоп на 17 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в субботу? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 17 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

17 октября экстрасенсы советуют бороться с напряжением. Последние дни были перенасыщены событиями, поэтому в субботу хорошо выспитесь, никуда не спешите и сходите на массаж.

Телец

Тельцы 17 октября будут ощущать желание свернуть горы. Планеты наполняют вас энергией, воспользуйтесь этим для того чтобы совершить невозможное. Ваша цель близка как никогда.

Близнецы

17 октября у вас появится шанс приблизиться к своей цели. Главное, прекратите идти напролом, поищите обходные пути. У вас непременно получится, если будете терпеливы и дипломатичны.

Рак

Раки, у вас в субботу высока вероятность возникновения бытовых ссор. Они будут вспыхивать из-за настоящих пустяков, но рискуют при этом превратиться в серьезную ссору.

Лев

Львы, вам 17 октября принесет перспективы в личной жизни. То, чего вы давно хотели, вполне может сбыться. Главное, не принимайте необдуманных решений и прислушивайтесь к своему партнеру.

Дева

17 октября вас будет одолевать ревность. И не просто так, ваш партнер явно что-то скрывает. Впрочем, все не так страшно. Если вы сейчас поговорите и выясните важные моменты, ситуация наладится.

Весы

17 октября для вас самым важным будет вопрос здоровья. Это отодвинет все остальные проблемы на второй план. А еще экстрасенсы предвидят важный разговор, исход которого повлияет на многое.

Скорпион

Суббота — ваш день. Произойдет то, что окажет решающее влияние на ваше будущее. Скорее всего, вы примете участие в проекте, который прославит вас. Готовьтесь к триумфу.

Стрелец

17 октября вы будете ощущать желание поменять что-то в личной жизни. Астродинамика располагает к проявлению активности, но ваша вторая половинка вряд ли это оценит. Лучше прислушайтесь к ее мнению.

Козерог

Козерогам 17 октября предстоит решить наконец проблемы в семье. Будет сложно, поскольку на вас может оказывать влияние угол Сатурна и Венеры, провоцирующий излишнюю эмоциональность.

Водолей

Водолеи, будьте смелее и креативнее. От вас ждут необычных решений, поэтому подумайте, как оригинально выйти из трудного положения. Но оставайтесь в рамках приличий.

Рыбы

Рыбы, 17 октября вы будете ощущать прилив энергии. Не торопите события и обдумывайте каждый шаг. Избегайте рискованных мероприятий, поскольку сейчас удача не на вашей стороне.

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