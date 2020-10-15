Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера детективного сериала «Слід». Зрители смогут с интересом наблюдать за тем, как сотрудники Особого Следственного Агентства начнут работу над раскрытием резонансных уголовных дел. А пока предлагаем ознакомиться с биографиями актеров, сыгравших главные роли в детективном сериале. Читайте в нашем материале подробную информацию о Татьяне Кравченко ― исполнительнице роли главной героини, Ольги Косач.

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Татьяна Кравченко родилась 30 мая 1976 года в семье народного артиста Украинской ССР Александра Ивановича Кравченко и заслуженного работника культуры УССР Зои Борисовны Кравченко. Из-за частых переездов родителей Татьяне приходилось постоянно менять школы, но это не помешало ей получить хорошее среднее образование: в табеле у будущей актрисы были практически одни пятерки.

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Поскольку все детство прошло за кулисами, вопрос о выборе будущей профессии не стоял. Сразу после школы Татьяна поступила в Киевский государственный театральный институт им. И. Карпенко-Карого. Как признается сама актриса, к поступлению в ВУЗ ее очень серьезно готовил отец.

«Поскольку в детстве я была очень робким ребенком, мой отец достаточно ответственно подошел к подготовке к поступлению в ВУЗ. Он учил меня на протяжении целого года. Все для того, чтобы с первой попытки поступить. И у меня получилось!», — вспоминает актриса.

Однако свою первую роль Татьяна Кравченко получила задолго до этого ― в 4 года она сыграла девочку со звоночком. А вот первую значимую роль актриса сыграла в 1991 году в фильме Владимира Савельева «Изгой». К слову, в этой картине она работала на одной площадке со своим отцом.

После окончания ВУЗа Татьяна не стала останавливаться на достигнутом и продолжила учиться. В 2003 году окончила европейскую школу журналистики, в 2015 — защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению, а в 2019 году Татьяне Кравченко было присвоено ученое звание доцента.

Татьяна прекрасно совмещала работу в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки с журналистикой. Так, на телевидении она работает уже более 20 лет! А начала свою карьеру на «Новом канале», после чего была ведущей новостей, а также ведущей авторской программы «С Татьяной Кравченко» на телеканале «Newsone».

Также она успела зарекомендовать себя как опытный преподаватель. Так, в 2008 году вела курс «Искусство телеведущего» в Национальном университете культуры и искусства. А с 2014 года является преподавателем Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого и Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского, где по сей день учит студентов искусству сценической речи и актерскому мастерству.

Что касается личной жизни, то Татьяна Кравченко счастлива в браке и воспитывает 7-летнего сына.

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Фильмография:

1991 — «Изгой»

1992 — «Легенда о Цветаевой»

1995 — «Остров любви»

2000 — «Чорна рада»

2002 — «Бабий яр»

2004 — «Любовь слепа», «Пепел Феникса»

2015 — «Путь мертвеца»

2017—2019 — «Вещдок»

2017 — «Артистка», «Корень мандрагоры», «Медовая ловушка»

2019 — «Выходите без звонка»

2020 — «Слід»

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