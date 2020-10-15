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Как правильно назвать ребенка в 2020 году: имена для мальчиков от Жанны Шулаковой

15.10.2020

Выбрать идеальное имя для ребенка — задача не из легких. От этого будет зависеть его судьба. Постоянный эксперт проекта «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова рассказала, как правильно выбрать имя для мальчика, рожденного в 2020 году. Все подробности в материале.  

имена для мальчиков 2020

Характер мальчиков, рожденных в 2020 году

Мальчики-Крысы чаще всего обладают темпераментом холерика. Не нужно его тормошить и принуждать активней общаться. Ведь такой ребенок просто смотрит, думает и анализирует. Мальчики, рожденные в 2020 году, будут способны наслаждаться жизнью, каждый день для них — как новая страница. Такие мальчики жизнерадостны, оптимистичны, всегда стремятся к большему, лучшему. Они не терпят одиночества, любят собрания друзей и родственников.

Мальчики, рожденные в 2020 году, будут отличаться хорошим воображением, умом, изобретательностью. Они преуспеют в политике, шоу-бизнесе. Им присущи самостоятельность и лидерские качества. И родители не должны брать инициативу при выборе увлечений и будущей профессиимальчик-металлическая крыса сам решит, чем ему заниматься. А за советом он обязательно придет к родным. Дом и семья для таких детей нерушимый бастион.

Кроме того существует поверие, что имя ребенка (мальчика), рожденного в високосный год, должно вложить в себя двойное сочетание букв (Филипп, Кирилл). Такие имена по поверью дают ребенку двойную защиту.

имена для мальчиков

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Имена мальчиков на 2020 год по месяцам

Январь: Анатолий, Денис, Станислав, Филарет

Февраль: Георгий, Ролан, Яков, Ян

Март: Антон, Тимофей, Захар

Апрель: Адам, Глеб, Игорь, Филипп

Май: Афанасий, Аркадий, Прохор, Эльдар

Июнь: Альберт, Лев, Максим, Евгений, Семен, Руслан

Июль: Абрам, Леонид, Омар

Август: Андрей, Виталий, Иннокентий, Федор

Сентябрь: Алексей, Богдан, Юрий, Марк

Октябрь: Остап, Марат, Роман, Спартак

Ноябрь: Всеслав, Борис, Константин, Никита

Декабрь: Артем, Дмитрий, Михаил, Савелий, Яков

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