Гороскоп на 16 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в пятницу? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 16 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

День может начаться буднично, но окажется важным. Напряжение будет постепенно нарастать. Вы можете засидеться на работе дольше обычного. Даже если придется столкнуться с серьезными испытаниями, все они вам по плечу. Кто-то поможет справиться с трудным делом. В итоге останетесь довольны собой.

Телец

Вас может преследовать беспокойство по поводу вашего здоровья. Возможно, оно действительно нуждается во внимании. Не затягивайте с лечением, обратитесь к врачу, если видите у себя симптомы. День подходит только для будничных, рутинных дел. Отложите важные встречи и ответственные решения до завтра (или до понедельника).

Близнецы

Вам придется действовать быстро, импровизировать. Но удача на вашей стороне. Так что вы сумеете избежать опасностей, а может, даже вообще их не заметите. У вас может быть страстное свидание, влюбленность. Дети или подчиненные доставят беспокойство.

Рак

Даже если столкнулись с трудностями или несправедливостью, не сворачивайте с пути. Плюнуть и бросить все ― самое неправильный выбор из возможных. Решение нынешних проблем зарыто где-то в прошлом, напрягите память. Вы все должны делать вовремя, даже если другие не торопятся.

Лев

Очень неплохой день, хотя и конфликтный. Своих врагов и конкурентов вы сегодня можете съесть. Окажетесь на шаг впереди них, докажете их несостоятельность. Главное ― выбирать более или менее мирные пути. Излишняя агрессивность может неожиданно стать проблемой.

Дева

Вы вроде бы удачливы, можете сегодня неплохо заработать. Но ситуация неоднозначна: невинная оплошность может потянуть за собой ком проблем. Вам не стоит поддаваться эмоциям, свои действия следует просчитывать на несколько шагов вперед. Не назначайте свиданий, даже если очень хочется.

Весы

Сегодня у вас много энергии, бодрости. Но что-то заставляет вас нервничать. То, что началось вчера, получит неожиданное развитие. Возможно, вы окажетесь в сложной ситуации, но выйдете из нее победителем. Не отказывайтесь от помощи, даже если уверены в себе на все сто. Не бойтесь делиться, только так можно извлечь максимум пользы из создавшейся ситуации.

Скорпион

Неблагоприятный день, как и вчерашний. Лучше не вмешиваться в чужие дела и не рисковать. Также нужно обуздать свои эмоции. Вы что-то подозреваете, но скорее всего без всякого основания. Полезна работа в одиночестве, и вообще уединение в пятницу благотворно повлияет на вас.

Стрелец

Вы похожи на человека, который отбивает девушку у друга. Или зная, что хороший коллега рассчитывает на повышение, вы идете к начальству, чтобы доказать, что повысить лучше вас. Предстоит выбор между личным интересом и дружбой. И этот выбор не так прост, как может показаться со стороны. Тут, конечно, от вас все зависит, никто вам не советчик. Но лучше, чтоб у вас все осталось без изменений. Новое таит в себе опасность.

Козерог

Вам предстоит выбор между обязанностями и желаниями. Вы скорее всего выберете обязанности, работу, карьеру. Козероги всегда это выбирают. Но дела будут идти не слишком гладко. Вероятно, придется понервничать. Однако закончиться все должно хорошо. Вечером почувствуете значительное облегчение.

Водолей

У вас должен быть неожиданный успех. Может решиться сложный вопрос, спор. Вам должны доверить нечто такое, к чему вы давно стремились. И вашей задачей станет не потерять доверие. Все свои дела важно закончить до захода солнца. Вечером полезно общение. Вы нуждаетесь в совете.

Рыбы

В пятницу лучше не предпринимать ничего важного. Светила расположены неудачно. Но там, где у вас ничего не выходит, на помощь должны прийти друзья. Не бойтесь просить совета или поддержки. Вам нельзя рисковать и участвовать в сомнительных делах. Также вам лучше не выяснять отношений с любимыми людьми.

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