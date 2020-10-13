Какие нас ждут церковные праздники в октябре 2020 года? Знать об этом необходимо точно, чтобы не делать лишних дел по дому и не забывать чтить традиции и религиозные обряды. Подробнее о церковных праздниках в октябре 2020 года — читайте в материале.

1 октября: день мученицы Ариадны; почитание Молченской (Целительница) и Староруской икон Божией Матери.

5 октября: пророка Ионы; священномученика Фоки, епископа Синопского; преподобного Ионы, пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора, Начертанных; преподобного Ионы Яшезерского; преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

6 октября: зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

10 октября: священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого.

12 октября: обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича).

14 октября: Покров Пресвятой Богородицы.

18 октября: мученицы Харитины, священномученика Дионисия.

21 октября: преподобной Пелагии Антиохийской.

31 октября: апостола и евангелиста Луки; обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца.

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