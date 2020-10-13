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Покров Пресвятой Богородицы: истоки и значение праздника и советы таролога Феклы

13.10.2020

Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году празднуется 14 октября. Это один из самых важных православных праздников, который особенно чтили украинские казаки. В нашем материале вы узнаете историю праздника, молитвы на Покров Пресвятой Богородицы 2020, а также на что обратить внимание при праздновании.

Aerial view of Saint Andrew church and Andriyivskyy Descent, cityscape of Podil. Kiev, Ukraine

Над изучением истории православного праздника работали многие ученые со всего мира, но неточности до сих пор остаются. Считается, что в этот день, во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери, Богородица явилась Андрею Юродивому и его ученику Епифанию, распростершись над всеми, кто собрался в храме. Согласно верованиям и описаниям, явилась она в сопровождении ангелов и святых, среди которых были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, вместе они совершили молитву. Конечно, это видение несло добрый знак для всех жителей города, и вскоре войска противника на самом деле отступили.

Pokrova

Явление Богоматери датируется 910 годом, по некоторым источникам – в 902-м. Естественно, о точных датах исследователи ведут спор и на сегодняшний день, ведь года жизни Андрея Юродивого, а именно с ним связывается событие, также имеют неточности.

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Издавна считается, что Пресвятая Богородица является покровительницей не только всех людей, но девушек, мечтающих о замужестве и детях, поэтому в этот день им стоит обязательно отправиться в церковь, помолиться и поставить свечу. Часто женщины приговаривали: «Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком», ведь этот день, по поверьям, встречает зиму, покрывая землю снегом.

Молитва на замужество Пресвятой Богородице: 

«О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Пресвятой Богородице «Умягчение злых сердец»:

«Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши. Hа Твой святый образ взирающи, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение».

Молитва Пресвятой Богородице «Семистрельная»:

«О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

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Участница «Битвы экстрасенсов» 18 сезон Фёкла про Покрову:

«На Покрову все таинства и обряды совершает в доме женщина — берегиня семьи. Обряды, которые совершаются для семьи, для дома, для детей, на замужество. Как Пресвятая Богородица укрыла своим Омофором Святую Землю, так и берегиня в этот день «укрывает» свою семью. Покрова Пресвятой Богородицы — один из самых великих и почитаемых христианских праздников. Прежде всего, это праздник семьи, семейных уз и тех, кто хочет найти свою половинку. Православные люди во все времена с особым почитанием относились к Богородице. В них жила твердая вера: Пресвятая Богородица избавляет от всех бед и печалей. Божью Матерь в народе считали лучшей защитницей детей и молодых девушек».

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