Гороскоп на 14 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в среду? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 14 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

14 октября Овны будут испытывать огромное вдохновение. Используйте это, погрузившись в творчество. Это особенно благоприятный день для занятия изобразительным искусством.

Телец

Тельцы должны быть предельно внимательны при заключении соглашений и подписании документов. А еще вам предстоит побороться с собственной вспыльчивостью, которую вряд ли оценят окружающие.

Близнецы

14 октября контролируйте эмоции. Не нужно действовать сгоряча, поскольку сейчас ваша нервная система особенно уязвима. Обдумывайте каждый шаг и каждое слово, иначе проблемы не заставят себя ждать.

Рак

Раки, 14 октября у вас будет отлично получаться все, за что вы возьметесь. Поэтому отложите на потом малозначимые заботы, а на среду запланируйте что-то грандиозное и важное.

Лев

Львы 14 октября должны посвятить время мелким делам, которые давно требуют вашего вмешательства. Никаких судьбоносных решений и встреч с влиятельными людьми — все это лучше перенести.

Дева

Целый день вы будете пребывать в романтическом настроении. 14 октября планеты собрались в любовном векторе, поэтому проведите время со своей второй половинкой. Вас ждет сюрприз.

Весы

Весы, 14 октября — ваш звездный час. У вас будет масса энергии для новых свершений. Запланируйте важную встречу, заключите сделку или запишитесь в спортзал. Ваши начинания будут успешны.

Скорпион

14 октября избавьтесь от всего, что подавляет вас. Общайтесь с людьми, вы почувствуете, как вас наполняет энергия. Кажется, все ваши дела обречены на успех. Совсем скоро вы получите интересное предложение.

Стрелец

14 октября вся ваша энергия будет сконцентрирована вокруг семьи. Используйте это, чтобы по максимуму улучшить отношения с домочадцами и сделать их жизнь еще более комфортной.

Козерог

Козерогам стоит контролировать себя и потоки энергии, наполняющие их из космоса. 14 октября — это день, когда сильная активность может привести к разрушительным последствиям.

Водолей

Будьте терпеливы и милосердны 14 октября. Вам лучше всего обратить переполняющую вас энергию любви на близких людей. Сейчас они очень сильно нуждаются в вас.

Рыбы

Рыбы, 14 октября вы будете на подъеме сил. Но это не так уж хорошо, как может показаться. Ваша энергия со знаком минус: вы почувствуете желание отомстить кому-то. Будьте терпеливы.

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