Ранее мы уже рассказали, какой маникюр будет в тренде осенью 2020 года. Теперь остановимся на самом актуальном — французском. Дело в том, что этой осенью мир моды и красоты потребует от вас более ярких и необычных решений, в том числе и на руках. Поэтому привычный для всех нас френч может стать настоящим искусством. Смотрите самые трендовые французские маникюры на осень 2020 в материале.

Классический французский маникюр — это нежные нюдовые базы с белой каймой, которая служит завершающей линией ногтя. Часто их делают полукруглыми, острыми, угловатыми. Однако в 2020―2021 году индустрия ногтевого сервиса диктует иные правила.

Оставим как базу самые нюдовые и нежные оттенки. Это неизменная классика во френче. Но кто сказал, что обрамлять свои ноготки мы должны исключительно белой линией, которая часто напоминает настоящее свадебное торжество? Поэтому попробуйте поэкспериментировать и добавить к нюдовой базе более яркие линии.

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Стоит отметить, что если вы решились на яркий френч, то лучше всего выбрать два цвета — базу на всю ногтевую пластину и немного оттеняющий для самой линии. Не стоит вдаваться в крайности и как базу брать яркие тона, которые придется разбавлять еще более ярким лаком. Оставьте это для детей или сценических образов. На ежедневную осеннюю носку выбирайте нюд.

Что касается формы ногтей, то здесь оставайтесь верными своей привычной. Французский маникюр отлично смотрится как на круглых, так и квадратных ногтях. Главное ― не вдавайтесь в наращивание или отращивание слишком большой длины. Современная ногтевая индустрия способна обеспечивать вас даже «руками-ножницами», но красота просится в ряды с натуральностью.

Какие же цвета подобрать для трендового французского маникюра 2020?

Как базу используйте либо прозрачный лак, либо с оттенками карамели, персика, светлой розы, айвори, кокосового молока, орхидеи, кофе с молоком и другие похожие пастельные цвета.

Для линии берите тона посмелее и не ограничивайтесь белым. Попробуйте мятный, голубой, розовый, желтый и другие неядовитые оттенки.

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