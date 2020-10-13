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Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: советы Алены Куриловой

13.10.2020

Покров Пресвятой Богородицы 2019, как и любые религиозные праздники, следует отмечать в соответствии с определенными правилами, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Эксперт «Битвы экстрасенсов» Алена Курилова рассказала, что нельзя делать на Покров. Подробности читайте в материале!

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икона церковь

Так, Алена Курилова отмечает, что на Покров Пресвятой Богородицы:

  • Нельзя делать серьезную хозяйственную работу, выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Можно делать только неотложные дела.
  • Нельзя ссориться, конфликтовать и употреблять бранные слова.
  • Ни в коем случае нельзя обидеть кого-то из мертвых недобрым словом, чтобы они не перестали помогать.
  • Желательно не употреблять спиртных напитков и не застольничать допоздна.
  • Нельзя занимать и одалживать деньги. Согласно народным приметам, вместе с деньгами можно отдать свое счастье и удачу, а забрать горести и печали.
  • Раньше в этот день девушкам нельзя было отказывать женихам в предложении руки и сердца. В древности наши предки верили, что в празднество Покрова Богородицы незамужние девушки получают шанс обрести семью.

Если провести праздник правильно, человек на весь год получит защиту и благословление Матери Божьей.

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