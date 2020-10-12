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Модные прически на средние волосы 2020: тренды на весь год

12.10.2020

В 2020 году модные прически можно будет создавать с помощью массивных аксессуаров. Все очень просто, главное определиться, хотите вы работать с голливудской волной или идеально ровным волосом. Какие же модные прически на средние волосы в 2020 году? А также каким трендам следуют звезды телеканала СТБ — смотрите фото в материале. 

прически 2020

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Средние волосы — это идеальная длина, чтобы создавать самые разнообразные образы. Не секрет, что укладка и состояние волос — это показатель вашего отношения к себе. Однако теперь не придется долго заморачиваться над тем, какую косу заплести и с помощью какой техники соответствовать трендам. 

В 2020 году в моду возвращаются простота и лаконичность. Однако экспериментировать можно начинать уже, ведь главным атрибутом вашего образа послужат аксессуары для волос. С их помощью необходимо всего лишь собрать волосы в хвост/пучок либо приколоть заколкой. 

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Хвост — это самый идеальный и модный вариант в 2020 году. Его можно обыгрывать разными способами. Высокий собранный хвост всегда выглядит стильно. Завязывать его можно нарядной резинкой, бантом или своей же прядью волос. 

прически 2020

Также хвост может быть собран и внизу. 

прически 2020

прически 2020

Этому тренду последовала и избранница экс-холостяка Никиты Добрынина — Даша Квиткова.

даша квиткова

даша квиткова

Заколки также в тренде. Средние волосы не потребуют особых усилий от вас, если вы захотите сделать по-настоящему модную прическу. Крупную шпильку можно подколоть как с одной стороны, оставив пряди с другой, так и с двух. 

прически 2020

Красиво будет смотреться и заколка-брошь сзади. Подхватите две пряди у лица и закрепите их на затылке.

прически 2020

Голливудская волна — это единственная прическа, которая никогда не выйдет из моды. Неизменная классика, с которой также можно поэкспериментировать. Например, передние пряди заколоть на макушке. 

прически 2020

прически 2020

Новый член жюри Национального отбора на Евровидение-2020 Тина Кароль не изменяет своему образу. Женственные голливудские локоны — визитная карточка певицы. 

тина кароль

Следующая прическа на среднюю длину волос — это некий морской образ. Еще с прошлого года на площадку стилистов заходит эта прическа. Выглядеть это должно так, словно ваши волосы вьются от природы, либо «поцелованы» морской соленой водой. Достигнуть такого результата можно с помощью специальных солевых спреев для укладки. 

прически 2020

прически 2020

Главная героиня сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук часто предпочитает именно такую укладку.

катерина ковальчук

А также неизменный тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская.

марина боржемская

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