Гороскоп на 13 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя во вторник? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 13 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам завтра следует позаботиться о своем здоровье, есть риск простудиться. По возможности проведите день дома, в тепле. Не гуляйте нигде, по всему миру бушует коронавирус!

Телец

Звезды советуют Тельцам заняться перестановкой в доме, а лучше даже затейте ремонт. Будьте бдительными – ваши друзья не такие хорошие, как вам кажется.

Близнецы

Вам стоит с большим уважением относиться к мнению окружающих. Вечер лучше провести дома за просмотром интересного фильма.

Рак

Покупайте витамины и займитесь спортом. Даже легкая утренняя гимнастика пойдет вам на пользу.

Лев

Посвятите день своим родным. Они давно соскучились по вашему вниманию. На работе можете взять отгул. Отдых точно вам не помешает!

Дева

Завтра звезды советуют вам подумать над новыми проектами. Возможно, вам стоит сменить рабочую обстановку.

Весы

Завтра вас может ждать приятный сюрприз от любимого человека. Однако есть риск мелких ссор. Держите себя в руках.

Скорпион

Если у вас появились интересные идеи или проекты, постарайтесь не рассказывать об этом всем. Просто делайте свою работу.

Стрелец

Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь.

Козерог

Проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей. Налаживайте свои социальные контакты.

Водолей

Завтра Водолеев ждет чудесный день. Вам захочется летать на крыльях счастья. Но это и не удивительно, ведь такими влюбленными вы еще не чувствовали себя.

Рыбы

Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль при условии лояльности к руководству и умении находить компромисс.

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