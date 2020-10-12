На этой неделе в 23:00 на телеканале СТБ выйдут серии четвертого и пятого сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в ближайших сериях фильма «Доктор Хаус»?

Чейз готов провести операцию Кенни, подростку с сильно деформированным лицом, но у того происходит сердечный приступ. Команда Хауса оказывается под прицелом кинокамер телекомпании, снимающей фильм о Кенни, а сам Хаус начинает жалеть, что пригласил Самиру в больницу Принстон-Плейнсборо.

Во время трюка с водяной камерой у фокусника начинается кровотечение, и Катнеру и Коулу приходится вытаскивать его из воды. А Хаус придумал команде новое испытание: тот, кто принесёт ему нижнее белье Кадди, получит иммунитет и сможет выбрать двоих кандидатов на выбывание.

Хаус обещает, что тот кандидат, которому удастся поставить диагноз гитаристу-панку, останется в его команде. А Уилсон неожиданно обнаруживает, что один из его диагнозов был неверен, и его умирающий пациент будет жить.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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