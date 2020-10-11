В период с 12 по 18 октября звезды советуют всем знакам зодиака готовиться к приятным переменам в жизни. Середина осени ― не время для депрессии. Это время приятных перемен и улучшения качества жизни. Кому из знаков зодиака можно готовиться к кардинальным изменениям в жизни, а кто должен пересмотреть свое отношение к окружающим? Что ожидает каждый знак зодиака в ближайшие семь дней, читайте в гороскопе на неделю с 12 по 18 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Гороскоп на неделю ‒ Овен

Овнов ждет прекрасная неделя. Пришло время остановиться и подумать о будущем. Перед вами открываются хорошие перспективы не только в плане работы, но и в плане личной жизни. Совсем скоро вас ждут приятные перемены. Ближе к четвергу вам захочется убежать от всего мира, но в выходные лучше провести время с семьей или друзьями. Они ‒ ваше вдохновение.

Гороскоп на неделю ‒ Телец

Прекрасная неделя для того, чтобы завершить все начатые дела. Это касается и рабочих моментов, и личной жизни. Ближе к среде может немного ухудшиться ваше самочувствие. Не паникуйте, возможно, это всего лишь простуда. Выходные посвятите уборке и мелкому ремонту. В отношениях с любимым человеком все отлично. Одиноких представителей знака ждет приятное знакомство.

Гороскоп на неделю ‒ Близнецы

Всю неделю лучше посвятить решению рабочих задач. Их накопилось очень много, однако при правильной расстановке приоритетов вы все успеете. В пятницу решится очень важный вопрос, который мучал вас долгое время. Выходные проведите в кругу семьи. Вас ожидают приятные сюрпризы от второй половинки.

Гороскоп на неделю ‒ Рак

Неделя пройдет под девизом «Я все смогу»! И вправду, вы решите очень много сложных вопросов и проблем. Отношения с любимым человеком хорошие, однако могут возникнуть обиды из-за того, что вы слишком мало внимания уделяете ему. Также стоит отказаться от употребления вредной пищи: фаст-фуд и сладости могут навредить вашему желудку.

Гороскоп на неделю ‒ Лев

Для Львов неделя будет успешной лишь в том случае, если вы научитесь правильно выстраивать границы. Многие пользуются вашей безотказностью. Помните: не царское дело решать проблемы за других. На выходных может возникнуть легкое чувство апатии. Любимое хобби поможет отвлечься от плохого настроя.

Гороскоп на неделю ‒ Дева

Эта неделя ‒ прекрасное время для налаживания личной жизни. И не важно, в паре вы или нет. В любом случае приятные перемены совсем не за горами. Что касается рабочих моментов, то здесь все более-менее стабильно, хотя от форс-мажоров никто не застрахован. Выходные посвятите только себе. Вы заслужили отдых и красивую обновку.

Гороскоп на неделю ‒ Весы

На этой неделе вам стоит задуматься об обучении. А почему бы и не освоить новое хобби или профессию. Если вы хотите сменить работу, то лучшего времени для этого не найти. В отношениях с любимым человеком ситуация несколько напряжена. Поэтому задумайтесь, может, стоит что-то изменить? В любом случае не стоит принимать поспешных решений.

Гороскоп на неделю ‒ Скорпион

На этой неделе вам стоит сосредоточить свои силы на решении рабочих моментов. Ограничьте общение с теми, кто приносит в вашу жизнь негатив. Проявите внимательность к финансам. Вы иногда тратите слишком много денег впустую. Из-за этого часто сидите на сухарях. Вам стоит поучиться грамотному финансовому планированию.

Гороскоп на неделю ‒ Стрелец

Для Стрельцов эта неделя будет одной из самых ярких за весь год. Вас ждет масса положительных эмоций и приятных сюрпризов. На работе коллеги не смогут ступить и шагу без вашей подсказки или совета. Однако будьте осторожны: есть шанс выполнять не свои обязанности. А вот что касается личной жизни, то готовьтесь к приятным кардинальным переменам.

Гороскоп на неделю ‒ Козерог

Для Козерогов неделя будет успешной в личной жизни и в финансовой сфере. Вторник и среда ‒ лучшее время для плодотворной работы. А вот ближе к пятнице вам захочется романтики. И вы ее получите. Однако на выходных нужно обратить внимание на свое здоровье. Есть риск обострения хронических заболеваний. Так что лучше останьтесь дома и хорошенько выспитесь.

Гороскоп на неделю ‒ Водолей

Прекрасная неделя для того, чтобы мягко намекнуть своему начальству, что вы давно готовы к повышению. Не скромничайте, вы заслужили. В отношениях с любимым человеком могут возникнуть небольшие ссоры. Однако, если вы не будете спешить с выводами и постараетесь услышать мнение других людей, то конфликт быстро себя исчерпает.

Гороскоп на неделю ‒ Рыбы

В начале недели у вас могут возникнуть определенные трудности на работе. Скорее всего, в ваших отношениях с руководством вспыхнет конфликт, и вам придется искать путь его урегулирования. Чтобы история не повторялась с завидной регулярностью, вам стоит сделать правильные выводы и не обвинять во всех своих неудачах других людей. Выходные проведите в кругу семьи.

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