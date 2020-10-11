Гороскоп на 12 октября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака в понедельник? Кто покорит окружающих своим обаянием, а кому стоит быть посмелее? Читайте гороскоп на 12 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Удачный день для начала нового проекта. У вас много идей, и сейчас благоприятное время, чтобы их реализовать.

Телец

Возможны мелкие неприятности. Однако благодаря поддержке авторитетного покровителя все ложные обвинения с вас быстро снимут. Еще и прощения попросят ваши недруги.

Близнецы

Положительный день во всех отношениях. Вы уверены в себе и благодаря этому всегда сможете за себя постоять. Еще и заступиться за более слабых сможете.

Рак

Прекрасный день для новых знакомств и встреч с друзьями. Вам просто необходимо напитаться положительной энергетикой. И друзья вам в этом помогут.

Лев

Судьба вновь берет вас под свое крыло, и звезды обещают много приятных ощущений. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Вот и хорошо.

Дева

Прекрасный день для начала реализации давно задуманных планов. Если вы заручитесь поддержкой родных и коллег, то у вас все получится.

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Весы

Хороший день. Правда, ближе к вечеру ваше настроение может ухудшиться из-за возможного непонимания второй половинки. Постарайтесь не зацикливаться на этом.

Скорпион

День благоприятен для общения, новых знакомств, налаживания деловых контактов, решения бытовых проблем. Одиноких представителей знака ждет приятное знакомство.

Стрелец

Вы слишком доверчивы и не умеете отказывать. Из-за этого многие пользуются вашей добротой. Пришло время научиться говорить «Нет».

Козерог

С самого утра вам стоит ждать приятный сюрприз от любимого человека или близкого друга. К вечеру могут возникнуть небольшие бытовые проблемы.

Водолей

Сложный день. Могут возникнуть конфликты, связанные с работой или финансами. Звезды советуют сохранять спокойствие и не перенапрягаться.

Рыбы

Ваше обаяние покорит окружающих. Но не отвлекайтесь на мелочи или самолюбование, иначе удача отвернется от вас.

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