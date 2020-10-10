С первых минут в 6 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ожидало множество усложнений и интересных конкурсов. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 6 выпуске, уже сейчас.

На битве черных каждый конкурсант должен был приготовить одно блюдо ресторанного уровня. Но участников ждало серьезное усложнение ― нужно было готовить под мощным потоком ветра, создаваемым электровентиляторами. На работу выделили один час.

Мирра Борисова приготовила тарталетку с миндальным франжипаном, которая понравилась судьям проекта. Следующей вердикт выслушала Юлия Красота, которая приготовила пасту с клубнично-малиновым соусом и шоколадом. Однако блюдо не удивило Эктора, ведь под мощным потоком ветра паста стала холодной, а шоколад расслоился. А вот Ольга Мартыновская подчеркнула, что паста приготовлена по всем итальянским канонам.

Затем к судьям вышел Роман Петрушенко. В качестве ресторанного блюда он подал медальон с пюре из моркови и соусом из маракуйи. Однако соусы и пюре не понравились жюри, а вот медальон, по словам Владимира Ярославского, был приготовлен хорошо. Эдуард Мишуга также приготовил пасту, но от сильного потока ветра она разлетелась по всей кухонной поверхности. Карбонара участника не удивила судей, ведь она была базовой, без каких-либо креативных соусов и добавок. В свою очередь, Богдан Сиротенко приготовил Tournedos Steak Rossini с желе из красной смородины. Эктору не понравилось, что участник подал ягодный соус к стейку, но само блюдо было приготовлено на достаточно высоком уровне.

В итоге, судьи были недовольны результатами работы конкурсантов. Однако то, что приготовил Эдуард Мишуга, было слишком простым блюдом для битвы черных в 10 сезоне проекта. Поэтому именно Эдуард покинул кухню шоу в 6 выпуске «МастерШеф».

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 7 выпуск «МастерШеф»-10 17 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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