Гороскоп на 11 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто может рассчитывать на поддержку близких, а кому лучше отдохнуть? Читайте гороскоп на 11 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Это ваш день во всех смыслах слова. С самого утра близкие люди порадуют вас неожиданным сюрпризом, а к вечеру и вовсе ждите подарок от судьбы.

Телец

В желании прикупить себе немного новой одежды главное ― не сорваться и не спустить все накопления. Звезды советуют отказаться от любых покупок, иначе это принесет лишь разочарование.

Близнецы

Ждите похвалы от начальства. Ваши старания оценят по заслугам. И неважно, что впереди вас ждут трудности, вы со всем справитесь.

Рак

Будьте более открыты. В мире полно хороших людей. Так что есть шанс познакомиться или получше узнать кого-то, кто в будущем может стать вашим близким другом.

Лев

День будет насыщен новыми встречами и интересными знакомствами. Это прекрасная возможность завести полезные связи. Не упустите свой шанс.

Дева

В стремлении быть первым главное ― не играть в злые и нечестные игры. Иногда полезно отступиться, чтобы не совершить ошибки.

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Весы

Весь день вы посвятите завершению накопившихся дел. То, что вы откладывали на потом, даст о себе знать. Разберитесь с этими вопросами.

Скорпион

Прекрасный день, чтобы показать себя во всей красе. Есть шанс завести полезные связи или принять участие в новом интересном проекте.

Стрелец

Стрельцы в воскресенье будут просто нарасхват. Все хотят вас видеть, и буквально каждому нужен совет. Не волнуйтесь, вы везде успеете и всем поможете.

Козерог

Прекрасный день, чтобы начать ремонт в доме или просто сделать небольшую перестановку. Выбросьте весь хлам.

Водолей

Удачный день для начала нового бизнеса или обучения. Если вы давно мечтали получить новую профессию или сменить работу, то рады вам сообщить, что лучшего времени для этого просто не найти.

Рыбы

Звезды советуют проявлять больше инициативы. Смелее расскажите начальству о своих планах и идеях. Уверены, вас поддержат.

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