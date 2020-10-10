Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром шестого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники готовили блюда для звездных гостей ― Монатика и Насти Каменских. Но что же они делали на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

Лучших поваров-любителей 10 сезона ждала украинская версия кулинарной рулетки. Участники разделились на пары, чтобы приготовить три блюда по своему усмотрению. Каждая пара крутила барабан, на гранях которого были размещены различные осложнения работы в ресторане: отсутствие воды или электричества, выездной фуршет или опоздание сотрудников. От такого не застрахован ни один шеф-повар. Однако для некоторых конкурсантов кулинарная рулетка стала роковой!

Один из участников вообще остался без пары ― Дмитрий Балита. Для него судьи предложили облегченное меню: десерт и основное блюдо. Однако даже то, что Дмитрий работал один и помогал другим готовить блюда, не скосило его. Он хорошо справился со всеми задачами. А лучшими в конкурсе стали два участника ― Юлия Венедиктова и Александр Горчаков.

Именно Юлия и Александр вместе с Алексеем Жидких стали капитанами команд в следующем конкурсе «Кулинарный Шерлок Холмс». По его условиям, за полтора часа команды должны были приготовить по одному достаточно сложному и многокомпонентному блюду. У каждой команды ― свое блюдо, но какое именно… Судьи не сказали! Вместо этого выдали коробки-загадки, которые стояли позади участников. Именно под ними находились подсказки. За первой поверхностью находились сложные намеки, за второй ― средние, а за третьей ― легкие.

Сложный набор намеков доставался участникам бесплатно, а два других ― в обмен на общее время приготовления. В итоге, абсолютно все участники догадались, какие блюда им достались. Хуже всего с заданием справилась команда красных ― Юлии Красоты. Поэтому именно Юля надела черный фартук. Кроме нее такие фартуки достались Мирре Борисовой, Роману Петрушенко, Эдуарду Мишуге и Богдану Сиротенко.

На битве черных каждый конкурсант должен был приготовить одно блюдо ресторанного уровня. Но участников ждало серьезное усложнение ― нужно было готовить под мощным потоком ветра, создаваемым электровентиляторами. На работу выделили один час.

Мирра Борисова приготовила тарталетку с миндальным франжипаном, которая понравилась судьям проекта. Следующей вердикт выслушала Юлия Красота, которая приготовила пасту с клубнично-малиновым соусом и шоколадом. Однако блюдо не удивило Эктора, ведь под мощным потоком ветра паста стала холодной, а шоколад расслоился. А вот Ольга Мартыновская подчеркнула, что паста приготовлена по всем итальянским канонам.

Затем к судьям вышел Роман Петрушенко. В качестве ресторанного блюда он подал медальон с пюре из моркови и соусом из маракуйи. Однако соусы и пюре не понравились жюри, а вот медальон, по словам Владимира Ярославского, был приготовлен хорошо. Эдуард Мишуга также приготовил пасту, но от сильного потока ветра она разлетелась по всей кухонной поверхности. Карбонара участника не удивила судей, ведь она была базовой, без каких-либо креативных соусов и добавок. В свою очередь, Богдан Сиротенко приготовил Tournedos Steak Rossini с желе из красной смородины. Эктору не понравилось, что участник подал ягодный соус к стейку, но само блюдо было приготовлено на достаточно высоком уровне.

В итоге, судьи были недовольны результатами работы конкурсантов. Однако то, что приготовил Эдуард Мишуга, было слишком простым блюдом для битвы черных в 10 сезоне проекта. Поэтому именно Эдуард покинул кухню шоу в 6 выпуске «МастерШеф».

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