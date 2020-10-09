«Слепая»: анонс 17―20 серий 2 сезона

Сегодня, 9 октября, в 11:05 состоится показ 17―20 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных историях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. К ясновидящей обратятся герои, которые не могут объяснить серию странных совпадений в своей жизни. Ответы на вопросы знает лишь бабушка Люба. Что же будет в 17―20 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Артура Курдюченко, врача-реабилитолога, начали преследовать страшные видения: к нему приходила старая ведьма и звала за собой. С каждым ее визитом Артур чувствовал себя все хуже. Слепая провидица баба Люба поняла, что ведьма ворует его время на земле. И делает она это с помощью личной вещи, которую забрала у мужчины. Избежать преждевременной смерти Артур сможет, лишь поняв, кто из его ближайшего окружения является старой ведьмой.

Талантливый теннисист Влад внезапно начинает проигрывать соревнования одно за другим. Вместо соперника на корте он видит разъяренного черного волка, теряется и пропускает удары. Влад не знает, что ему делать, ведь психически он совершенно здоров. Он обращается к слепой провидице бабе Любе и обнаруживает очень неприятную вещь: в проигрышах так или иначе виновата его невеста Диана. Именно в ней есть некое «зло», что вызывает видения. И чтобы снять заклятие, Владу придется самостоятельно узнать, что это за вещь.

Елена Федорко не понимает, что происходит с ее парнем Кириллом. Тот сначала зовет ее замуж, но после болезни решает разорвать любые отношения с девушкой. Елена уверена: на ней ― венец безбрачия. Потому женихи уже бежали от нее. Баба Люба настаивает: никакого венца нет. Чтобы понять, почему она до сих пор не замужем, девушке надо поговорить со своим бывшим, который ее оставил под самым ЗАГСом. Гордость не позволяет Елене сделать первый шаг навстречу предателю. Но вскоре он сам находит ее. И то, откуда он звонит, становится для всех шоком.

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