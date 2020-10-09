Гороскоп на 10 октября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака в субботу? Кому нужно отказаться от крупных покупок, а кто может встретить свою судьбу? Читайте гороскоп на 10 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Неблагоприятный день для командировок. Все поездки и деловые встречи желательно перенести на другой день. Также стоит отказаться от финансовых операций.

Телец

Вам будет сложно совладать со своими эмоциями. Окружающие будут вас раздражать. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, лучше ограничить общение с близкими.

Близнецы

На работе не совсем благоприятная обстановка. Вы можете столкнуться с недовольством начальства. Однако не стоит принимать все близко к сердцу. Помните: это всего лишь работа. К тому же в любой момент начальство может сменить гнев на милость.

Рак

Проявите особую внимательность. Есть риск попасться на удочку мошенников. Также лучше отказаться от заключения браков или серьезных финансовых операций.

Лев

Вам стоит проявить осмотрительность и не совершать серьезных покупок. Особенно это касается покупки недвижимости. Оставьте немного денег прозапас. И не берите кредиты.

Дева

Возможны серьезные конфликты, которые связаны с вашей завистью к окружающим. Звезды советуют перестать смотреть на других и сосредоточиться на себе.

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Весы

Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье. Из-за легкомысленного отношения к нему могут возникнуть небольшие осложнения и обострения хронических заболеваний.

Скорпион

Не исключено, что дадут знать о себе накопившиеся дела. Вероятно неприятное известие или домашние хлопоты, которые потребуют решительных действий. В семейных отношениях не исключены ссоры.

Стрелец

День лучше всего посвятить себе. Из-за переутомления возможны головные боли. Поэтому, если есть такая возможность, лучше делегировать львиную часть дел коллегам и отдохнуть.

Козерог

Есть риск серьезного конфликта на работе. Постарайтесь не вступать в споры и не конфликтовать с начальством. Рано или поздно правда откроется, и вы выйдете победителем.

Водолей

Звезды советуют придержать свои финансы и не совершать необдуманных покупок. Уделите как можно больше времени своей семье и близким друзьям.

Рыбы

Приготовьтесь к серьезным переменам в личной жизни. При новом знакомстве не упустите свой шанс — не исключено, что вы встретите человека, с которым свяжете дальнейшую судьбу.

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